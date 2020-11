L’épouse de l’ancien sécurité des Ravens de Baltimore, Earl Thomas, a demandé le divorce. Elle l’a fait sept mois après l’avoir tenu sous la menace d’une arme. TMZ Sports rapporte que Nina Thomas a soumis les documents judiciaires le 3 novembre et a indiqué que l’adultère était la principale raison du divorce.

Selon le média, Nina a déclaré que le couple avait une relation très tendue dans les documents judiciaires. Elle a dit qu’il n’y avait pas “d’attente raisonnable de réconciliation”. Le couple a trois enfants ensemble et les documents judiciaires montrent que Nina demande à l’ancien joueur des Ravens d’avoir un accès limité aux enfants. Elle demande que cet arrangement soit maintenu jusqu’à ce qu’il «suive un cours de parentalité et puisse démontrer qu’il est capable de s’occuper des enfants pendant une période prolongée».

L’incident a eu lieu le 13 avril à Austin, au Texas. Nina aurait surpris son mari en train de la tromper avec une autre femme dans une maison louée. Le service de police d’Austin a répondu à un appel concernant une perturbation et a déclaré: “Nous avons observé qu’une femme noire portant un pull orange avec un couteau à la main, identifiée plus tard comme Nina Thomas, poursuivait un homme noir torse nu, identifié plus tard comme Earl Thomas. , avec un pistolet à la main autour d’un véhicule. “

Selon des documents judiciaires, Thomas a quitté son domicile plus tôt dans la journée après une dispute avec Nina. Le frère de Thomas, Seth Thomas, est venu le chercher. Elle a décidé de voir son mari plus tard dans la journée pour savoir où il était allé. Elle s’est connectée à son compte Snapchat et a découvert qu’il était avec une autre femme. Les documents indiquent que Nina a utilisé son compte Snapchat pour suivre sa position dans une location Airbnb à proximité.

Nina aurait attrapé son pistolet, un Berretta 9 mm, parce qu’elle voulait «lui faire peur». Le rapport de police indique que lorsque Nina et deux autres femmes qu’elle a appelées pour aider sont arrivées, ils “ont découvert Earl et Seth nus au lit avec d’autres femmes”. Le rapport a continué et a déclaré que Nina a ensuite sorti le pistolet et l’a mis sur la tête de Thomas. Elle a dit qu’elle avait sorti le magazine, pensant que l’arme ne pouvait pas tirer. Cependant, la police a déclaré que Nina “ignorait que l’arme avait une balle dans la chambre”.

Le couple aurait travaillé sur la relation après la violente impasse. Nina a acheté à Thomas une chaîne de diamants pour son anniversaire tout en publiant plusieurs messages à son sujet sur les réseaux sociaux. Maintenant, cependant, la situation a changé.