La célèbre actrice, mannequin, femme d’affaires et chanteuse Ninel Condé L’ex-partenaire de Giovvani Medina affirme que lors de la prochaine audience, il présentera des preuves solides contre le père de son fils.

Depuis environ six mois que l’interprète de “Callados” n’a pas revu son plus jeune fils Emmanuel, qu’elle avait aux côtés de Giovvani Medina, malgré le fait qu’ils aient tenté de faire des conciliations avec l’ancien couple, il semble que ce soit vaine.

Récemment Ninel Condé et Giovvani Medina ont dû se faire face au tribunal et bien que le juge qui s’occupe de l’affaire a tenté de faire une conciliation entre eux pour la garde de l’enfant qui, d’ailleurs, depuis plus de six mois que le chanteur n’a pas vu son fils et n’a aucun contact avec lui, n’a pas pu parvenir à un accord.

Lors de la dernière publication des preuves où chacun des avocats des parties présente leurs témoignages et preuves pour leur défense, cependant, tout est devenu incontrôlable.

En effet, Medina a la garde complète de l’enfant, après avoir demandé un test toxicologique pour vérifier qu’effectivement Ninel Conde n’était pas une bonne mère, à la surprise de beaucoup le résultat était positif, c’est alors qu’elle a perdu la garde de l’enfant, pour cela Ninel a mentionné que le résultat était faux et même falsifié.

Récemment, certaines vidéos sont apparues qui, selon la chanteuse et l’actrice, étaient une preuve que son ex-partenaire était agressif avec elle.

Malgré le fait que ce problème soit quelque chose de “normal” dans la société mexicaine, du fait que Ninel Conde est une personnalité publique, cette controverse et comme beaucoup le diraient “safarancho” devient encore plus grande du simple fait qu’elle est une célébrité dans le show business.

Ninel Condé Elle est devenue la bannière de centaines de femmes qui traversent les mêmes choses qu’elle, elle a demandé le soutien de grandes personnalités politiques et aussi le soutien de ses fans, elle a même dû profiter du scandale qui a été provoqué il y a quelques semaines. avec le mannequin Stephanie Valenzuela et Eleazar Gómez, pour montrer qu’elle a également vécu une situation similaire à l’époque où elle était encore avec Giovvani Medina.

Même Ninel a entrepris la tâche de présenter quelques conversations avec le père de son fils où il l’aime dans certains messages texte, qui bien que pour certains il soit quelque peu «exagéré» ce type de comportement et les mots font également partie de la violence. de genre.

Dans les conversations mentionnées cependant Ninel Condé a répondu aux agressions de Giovvani Medina, elle a toujours essayé de rester à l’écart des prudents, peut-être est-il très facile de critiquer quand ce type de matière n’est pas connu par le bas, et dans le cas où la chanteuse doit la partager, bien que peut-être pour elle C’est quelque chose de vraiment embarrassant et compliqué, c’est déjà une mesure désespérée, car vous voulez beaucoup voir votre fils.

Avant ces déclarations, Giovvani Medina a affirmé que ces conversations étaient fausses, qu’il avait toujours traité son ex-partenaire avec respect, peut-être a-t-il laissé entendre que Ninel Conde falsifiait les preuves et manipulait les informations à sa convenance, il a également ajouté que lesdites conversations n’étaient pas en cours. le dossier de recherche est l’endroit où il est mentionné quel type de preuve sera présenté.

Il y a eu plusieurs publications sur Twitter dans lesquelles le cas controversé entre Ninel Conde et Giovvani Medina continue d’apparaître, et même plusieurs programmes télévisés ont évoqué l’affaire comme le cas de Suelta la Sopa.

