Ninel Conde expose ses charmes voluptueux avec un petit maillot de bain

L’actrice de 44 ans Ninel Condé, a choqué ses plus de 4 millions d’utilisateurs qui la suivent sur Instagram avec une photo enflammée dans laquelle elle montrait son abdomen tonique en petit maillot de bain.

La belle chanteuse, Ninel Conde, a oublié un instant ses problèmes pour faire à nouveau tomber amoureux ses millions de followers sur les réseaux sociaux avec une photo dans laquelle elle montrait son impressionnant ventre marqué.

En plus de la photographie, elle a invité ses admirateurs à voir une vidéo sur sa chaîne YouTube, où elle promet de partager tous ses secrets pour montrer un abdomen d’acier comme le sien.

Sur la photo, il est vu avec un maillot de bain minuscule deux pièces de couleur verte qui accompagnaient un paréo sensuel au niveau des épaules et avec lequel elle dévoile son ventre marqué et bien sûr ses jambes toniques.

Rencontrez mes #condetips pour avoir un abdomen défini. Allez sur ma chaîne #YouTube, je partage la routine complète. Lien dans ma bio », a écrit Ninel dans le post.

C’est ainsi que l’actrice et chanteuse a de nouveau capté l’attention des internautes avec une photographie où brille sa silhouette spectaculaire.

Tu es une déesse! »,« Wow quel beau corps »,« Incroyablement beau »,« Tu es belle »,« Tu es parfaite »,« C’est une belle attitude »,« Un monument »,« Ta beauté ne finira jamais », “Quel beau corps”, n’étaient que quelques commentaires que l’actrice a reçus.

Et le fait est que “Assassin Bombon”, comme la chanteuse est connue dans le monde artistique, est un exemple clair de la façon dont, malgré une période difficile, elle sait garder son visage ouvert et rester en contact avec ses fans. À ce moment-là, il traversait une crise difficile avec son ancien partenaire.

Il est important de mentionner que Ninel Il partage généralement des photos similaires sur son compte Instagram officiel, gagnant les goûts et les commentaires de ses abonnés.

Il ne fait aucun doute que Ninel Conde est l’une des célébrités mexicaines les plus belles et les plus aimées du public du monde du divertissement dans notre pays et a causé tant d’impressions avec sa jeune apparence malgré le passage du temps, depuis qu’elle a 44 ans. Cependant, elle arbore toujours un corps enviable et son visage conserve toujours la jovialité de ses premières années.

Et c’est aussi que la célèbre ne perd aucune occasion de continuer à montrer à tout le monde que sa beauté est extrêmement spectaculaire, alors elle n’arrête pas de montrer sa beauté publiquement avec ses photos respectives sur les réseaux sociaux, et malgré les mauvais commentaires qui habituellement recevoir à propos des supposées chirurgies esthétiques auxquelles il a été soumis pour avoir une si belle apparence à son âge, nie que son corps soit le résultat d’une intervention chirurgicale.

Au cours des derniers mois Ninel Elle a été pointée du doigt pour toute la polémique qui a entouré sa vie personnelle, face à une période difficile et s’est réfugiée dans l’affection de ses followers sur les réseaux sociaux.

Comme vous vous en souvenez peut-être, son parcours dans le domaine de l’amour a toujours suscité une vive polémique et a été riche en controverses, cependant, ses deux derniers partenaires ont amené l’actrice à un point très critique de sa carrière, depuis maintenant en mentionnant Il est impossible que son nom ne soit pas accompagné des problèmes juridiques qu’il a avec ses deux derniers partenaires.

Son ex-mari, Giovanni Medina, avec qui elle fait toujours face à des problèmes en raison d’attaques dans les médias et d’une bataille pour la garde de leur fils et de l’actuel avec qui elle a joué dans ses noces il y a quelques semaines à peine, un homme d’affaires impliqué dans plusieurs poursuites.

