Ninel Conde montre sa silhouette allongée comme une reine! | Réforme

Les fidèles admirateurs de la belle chanteuse se sont à nouveau livrés à sa beauté, comme la pose de Ninel Condé Elle a montré ses belles courbes bien marquées, gagnant les commentaires les plus passionnés de ses followers.

La chanteuse et actrice a laissé brûler les réseaux sociaux avec la photographie audacieuse qu’elle a partagée avec tous ses followers via ses réseaux sociaux, et il semble que Ninel Conde ne trouve pas quoi faire avec une telle beauté, qu’elle choisit de la montrer, paralysant le cœur des toutes les personnes.

Ninel Condé Il s’est à nouveau tourné sur les réseaux sociaux il y a quelques mois en partageant une photographie qui a laissé tout le monde stupéfait et que, comme d’habitude, la célèbre femme a fait étalage de sa beauté et de son audace, provoquant un énorme tollé parmi ses followers.

La photo a été partagée le 15 août et la belle actrice est allongée sur une chaise de plage, exhibant complètement son corps tonique, vêtue d’un maillot de bain deux pièces bleu marine.

Être heureux est aussi une décision, j’espère que vous apprécierez votre week-end. Je t’aime les chocolats! »A écrit Ninel dans le post.

En fait, ce week-end d’El Bombon As3sino a été extrêmement fougueux, car il a montré plusieurs photographies dignes d’admiration, car sa silhouette spectaculaire et était le protagoniste à tout moment.

Comme prévu, la photo dont nous parlons a fait une grande impression parmi ses followers et jusqu’à présent, elle compte plus de 32 mille likes et d’innombrables commentaires de ses followers sur le célèbre réseau social.

Tu es une beauté qui inspire de nombreuses bénédictions “,” Belle “,” Ce sourire qui illumine la journée rien qu’en la voyant “,” Comme tu es belle mon amour mignon “,” Belle la personne qui a donné vie à ALMA REY le numéro 1 “, étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

Cliquez ici pour voir la photographie de Ninel Conde.

Ainsi, alors que les internautes aiment la voir poser comme une reine, la belle interprète du tube “Callados” élève son estime de soi et son ego avec les commentaires qu’ils lui écrivent, où ils la décrivent comme une beauté unique, audacieuse et incomparable.

Et il n’y a aucun doute que Ninel Condé Elle est l’une des chanteuses mexicaines qui éveille le plus de désirs sur les réseaux sociaux, car ce n’est un secret pour personne que sa beauté et sa silhouette ont réussi à captiver des millions de personnes.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Dans cet ordre d’idées, quand la chanteuse ose montrer un peu plus de peau que d’habitude, elle les laisse toutes dégoulinantes de bave.

En revanche, comme beaucoup le savent, les derniers mois ont été assez difficiles pour la Mexicaine, notamment en raison de l’absence de son fils.

Cependant, Ninel Condé Elle a choisi de laisser un peu de tristesse derrière tout et a assuré qu’elle se sentait très motivée et avec l’espoir que les choses prendront une direction différente.

Eh bien, malgré ses conflits personnels dus à la séparation d’avec son fils Emmanuel, Ninel Conde est optimiste et déterminée à être heureuse, comme en témoignent ses posts Instagram.

Sans aucun doute, Ninel Conde a commencé cette année 2021 extrêmement active dans ses réseaux sociaux comme les derniers mois de l’année dernière, où elle a récemment répondu à de nombreuses questions posées par ses followers et a même partagé qu’elle avait reçu 2021 à Cancun, accompagnée de son mari Larry Ramos.

C’est là qu’elle a expliqué qu’elle pourrait chercher à devenir mère avec son mari actuel Larry Ramos, une nouvelle qui a beaucoup excité ses followers, ainsi qu’un grand émoi parmi les médias.

Cela peut vous intéresser: Ninel Conde montre ses charmes dans un maillot de bain doré