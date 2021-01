Ninel Conde montre ses charmes bronzés en prenant un bain de soleil | Réforme

La belle actrice et chanteuse Ninel Condé clôture une année pleine de polémique pour elle, mais ravit complètement ses fans avec un petit maillot de bain où elle laisse très peu à l’imagination des internautes.

Nul doute que l’année 2020 a tout apporté à Ninel Conde car, d’une part, l’amour est réapparu avec son mari Larry Ramos, et d’autre part, elle est loin de son fils Emmanuel, depuis son père, Giovanni Medina, ne lui a pas permis d’être avec elle à Noël.

Malgré tout ce qui s’est passé, Ninel continue d’avancer, et pour montrer son optimisme, elle a partagé sur son compte Instagram une photographie dans laquelle elle apparaît en train de bronzer dans un petit maillot de bain multicolore, ce qui lui a permis d’apprécier pleinement ses attributs spectaculaires.

Et en fait apparemment la photographie était dédiée à Larry Ramos, puisque l’actrice sensuelle a écrit un message qui lui est adressé.

Je t’aime aussi », a écrit Ninel dans le post.

Comme prévu, en quelques heures, la publication a réussi à obtenir plus de 164 000 likes, en plus de recevoir des milliers de commentaires, compliments de ses fidèles fans.

Mon amour “,” Sculptural “,” hermosaaa “,” DIVAAA “,” Je t’aime “,” Belle Ninel “,” Très jolie, belle journée “,” Uffffff combien de couleurs et de beauté “,” Belle et unique comme toujours “, étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

Cliquez ici pour voir la photographie de Ninel Conde.

C’était comme ça Ninel Condé a encore une fois ravi l’élève de ses admirateurs et followers en partageant cette photo exaspérante sur son compte Instagram officiel.

Il est à noter qu’après 17 ans d’absence du grand écran, Ninel Conde revient dans la comédie «Scandale secret en pleine quarantaine», qui est actuellement en cours d’enregistrement, avec la nouveauté que tous les acteurs qui participent au film font leurs scènes en leurs propres maisons.

Sans aucun doute, Ninel est fascinée par l’augmentation de la température dans les réseaux sociaux, et c’est pour cette raison qu’elle donne généralement à ses followers des photos dans lesquelles elle apparaît montrant beaucoup de peau, comme elle l’a fait à plusieurs reprises, en plus de toujours montre se ressourcer d’énergie positive et de paix »et partage de beaux messages et réflexions.

Il est plus qu’évident que Ninel Il adore les compliments que ses près de 5 millions d’abonnés lui font sur le célèbre réseau social Instagram, donc chaque fois qu’il a l’occasion de montrer sa silhouette fantastique, il n’hésite pas à le faire, et rend ainsi ses fans très heureux et ils continuent. à l’affût de vos publications.

Il est à noter que “Assassin Bombón”, comme le chanteur est connu dans le milieu artistique, est un exemple clair de la façon dont, malgré une période difficile, vous devez garder le visage ouvert et rester en contact le cas échéant, avec ses fans.

Ninel Conde est l’une des célébrités mexicaines les plus belles et les plus aimées du public du show business de notre pays et a causé des impressions sans fin avec sa jeune apparence malgré le passage du temps, depuis qu’elle a 44 ans, Cependant, elle arbore toujours un corps enviable et unique et son visage conserve toujours la jovialité de ses premières années.

Malheureusement, ces derniers mois Ninel Elle a été mise en évidence par toute la polémique qui a entouré sa vie personnelle, face à un moment difficile et heureusement la belle femme s’est réfugiée dans l’affection que ses millions de followers sur les réseaux sociaux.

