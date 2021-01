Ninel Conde montre ses charmes dans un maillot de bain doré | AP

En bikini doré, la célèbre actrice Ninel Condé Elle montre son décolleté audacieux tout en se prélassant au bord de la piscine, reflétant son optimisme bien qu’elle n’ait pas pu voir son fils à Noël, ce qui a certainement pesé lourd sur elle.

Sans aucun doute, Ninel Conde a commencé cette année 2021 extrêmement active dans ses réseaux sociaux, où elle a récemment répondu à de nombreuses questions que ses followers lui ont posées et a même partagé qu’elle avait reçu 2021 à Cancun, accompagnée de son mari Larry Ramos.

C’est ainsi que la chanteuse et actrice a partagé une photo sur son compte Instagram officiel dans laquelle elle apparaît posée dans la piscine, l’eau au-dessus de sa taille et portant un maillot de bain deux pièces s3xy en or dont elle se vantait. son grand décolleté.

AIMEZ, pardonnez et recommencez … comme ça tous les jours », écrit-il à côté de la photo.

De plus, la bombasse as3sino a également été vue à Isla Mujeres sur un jet ski, ce qui a clairement montré qu’elle avait passé un bon moment pendant ses vacances et, accessoirement, qu’elle était une grande fan de jet-skis.

Cette photo a été partagée il y a un peu plus de 4 heures et jusqu’à présent, elle a réussi à dépasser les 40000 likes et commentaires interminables de ses millions de followers sur le célèbre réseau social.

Et c’est qu’après n’avoir pu passer ces rendez-vous avec son fils, Condé a pris la décision d’aller se remplir de bonnes vibes sur les plages de Cancun et ainsi recevoir le Nouvel An détendu au bord de la mer.

Depuis quelques jours que le chocolat as3sino est à l’abri sous les vagues de la mer et les rayons du soleil, puisque tandis que les minutes s’écoulaient jusqu’à fin 2020, elle partageait une photo sur son compte Instagram officiel où elle réfléchissait émotionnellement sur les grands apprentissages qu’elle avait eu au cours de cette année qui, pour elle et beaucoup, étaient très conflictuels.

Au revoir # 2020. Merci pour les enseignements, car même si c’était une année différente pleine d’obstacles, Dieu nous a toujours donné sa main pour les surmonter. Nous n’avons jamais été seuls et la preuve en est que nous restons debout. Bienvenue 2021 en décrétant que c’est l’année de l’accomplissement des promesses de Dieu et l’année de la multiplication. Amen. Bonne ANNEE A TOUS. Ajout de Ninel dans la description

Et une fois la nouvelle année venue, Ninel Je profite des premières minutes de 2021 à Cancun, avec un excellent dîner et un moment inoubliable avec un feu d’artifice.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’il semble qu’il continue de profiter des bienfaits de la chaleur, puisque récemment, comme nous l’avons mentionné, il a partagé une photo où on peut le voir en train de faire un plongeon dans la piscine en surprenant plusieurs de ses près de 5 millions d’abonnés, eh bien l’actrice a montré ses attributs féminins non censurés.

D’un autre côté, Ninel Condé Une fois de plus, elle a donné de quoi parler, puisque la chanteuse et actrice a mené une dynamique dans les réseaux sociaux où elle a expliqué qu’elle pourrait chercher à devenir mère avec son mari actuel Larry Ramos.

Comme prévu, la réponse a suscité beaucoup de controverse et d’agitation parmi ses followers, alors ils l’ont immédiatement interrogée si elle était enceinte, cependant, Ninel a dit non, mais il semble que si elle espère que cette année, elle pourra enfin devenir une fois chez la mère.

Eh bien, bien que sa relation soudaine et son mariage avec Larry Ramos continuent de causer un peu de controverse parmi ses fans, les souhaits de ses partisans sont toujours bons.

