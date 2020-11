Ninel Conde montre son jeu en maillot de bain beige! | Instagram

Probablement quand vous entendez le nom de Ninel Conde, plusieurs événements qui la racontent vous viennent à l’esprit, mais en plus de cela, vous vous souviendrez également que sa silhouette est peut-être l’une des plus enviées non seulement du show business mais aussi d’une autre jeune femme plus jeune qu’elle. , à cette occasion elle a ravi ses fans en portant un maillot de bain beige pour promouvoir une pièce de théâtre à laquelle elle participe récemment.

“Une obscurité me fait rire” est le nom de l’œuvre dans laquelle Ninel Condé participez aux côtés d’autres personnalités du milieu, vous reconnaîtrez peut-être quelques noms: Ariel Miramontes “Albertano”, Benito Castro, Diana Mota, Ulises de la Torre, José Luis Barneros et Raúl “El negro” Araiza qui a une participation particulière.

Ses présentations ont récemment dû faire une pause parce qu’Ariel Miramontes, mieux connu sous le nom d ‘”Albertano”, avait contracté COVID-19, le travail a donc dû être interrompu de force.

Ninel Conde a partagé cette photo il y a environ cinq semaines où elle a invité avec enthousiasme ses partisans à aller la voir au théâtre.

Je t’attends aujourd’hui mes amours! #aoscurasmedarisa au théâtre Aldama », a-t-il écrit dans le post.

Sur la photo il apparaît sur une plage, dans la position dans laquelle il se trouve, ses jambes y sont un peu enfouies, il attire beaucoup l’attention, autour il y a quelques pierres qui empêchent l’eau d’arriver rapidement, il y a un peu de soleil donc son La peau bronzée attire l’attention, même si elle porte un maillot de bain deux pièces, elle porte une sorte de t-shirt mais fait d’un filet qui laisse transparaître ses charmes et que ses fans ne manquent aucun détail de sa silhouette, ses cheveux comme d’habitude il le porte en vrac.

Que Dieu vous bénisse toujours “,” Bisous belle princesse! “,” Belle comme toujours !! Bisous du Brésil “,” Ta beauté ressort toujours “, ont écrit quelques internatuas.

Apparemment, il y a cinq semaines que le travail a été publié, qui a commencé à avoir une grande acceptation par le public, nous espérons que les présentations reprendront bientôt.

Ninel Condé C’est une actrice, femme d’affaires, mannequin et chanteuse qui a toujours donné de quoi parler, notamment à cause des conflits qu’elle a déclenchés contre la cubaine Niurka Marcos, connue sous le nom de “La femme à scandale”, en plus de toujours donner son avis qui que ce soit Qui que vous posiez des questions, les médias sont fascinés par l’interrogation sur Ninel parce qu’elle a toujours quelque chose à dire sur “La Bombón”.

Quelque chose qui a beaucoup attiré l’attention au cours des derniers jours, était lié au récent mariage de Ninel Condé avec l’homme d’affaires colombien Larry Ramos, qui, selon beaucoup, n’est pas une personne agréable, malgré cela et à la surprise de beaucoup, c’est Niurka elle-même qui a défendu Ninel et sa relation avec le Colombien, c’est à ce moment-là que nous nous rendons compte que La femme cubaine n’a rien contre sa personne, mais c’est plutôt qu’elle donne généralement son opinion objectivement.

Aujourd’hui Ninel Conde est mariée à Larry Ramos, malgré les hauts et les bas qu’ils ont dû traverser le jour de leur mariage, mais ils ont réussi à se marier lors d’une cérémonie privée, il y a trois jours que l’interprète de “Callados”, avec son ancien partenaire José Manuel Figueroa, a ravi l’élève de ses fans en exhibant à nouveau sa silhouette sur la plage tout en portant un maillot de bain bleu.

La carrière de Ninel est active depuis 1995 alors qu’elle n’avait que 19 ans, depuis lors, elle a été caractérisée comme l’une des actrices préférées du public, même si actuellement elle se concentre encore plus sur son entreprise et sa musique. “Rebelde” aura toujours une place dans le cœur de ses admirateurs en termes de participation à des feuilletons.

