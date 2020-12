Ninel Conde ou Maribel Guardia Qui est le meilleur «aventurier»? | Instagram

Bien qu’il n’y ait jamais eu de concurrence directe entre Ninel Condé et Maribel Guardia, certains internautes ont partagé leur avis à la fois sur les belles actrices et chanteuses, sûrement plus d’un se sera demandé tout au long de sa vie le fait de qui aurait pu être un meilleur aventurier entre elles.

Aventurière C’est à l’origine un film mexicain sorti en 1950 avec Ninón Sevilla et Andrea Palma, ce film est considéré comme le sommet du cinéma rumberas, l’intrigue raconte une jeune femme innocente qui déménage dans la ville, mais est trompée et se termine travaillant dans un bordel.

Dans l’endroit où elle travaille, le propriétaire de la même la traite très mal, mais elle parvient à s’échapper et rencontre un jeune homme tout en travaillant comme une star, ils tombent amoureux et sont sur le point de se marier, mais elle se rend compte que son fiancé est le fils d’elle Cependant, une femme qui lui a fait tant de mal décide de poursuivre son mariage où elle planifie sa vengeance contre cette femme qui l’a rendue si misérable.

Le succès et la nostalgie de ce film ont été tels que 47 ans plus tard, ils ont décidé de lancer une pièce en son honneur, racontant encore et encore l’histoire de “Elena”, le personnage principal, qui était à l’origine dirigé par Carmen Salinas, Edith González , Eduardo Santamarina, Alejandro Tommasi et Ernesto Gómez Cruz, sont devenus pendant 15 ans l’œuvre musicale la plus populaire et la plus réussie au Mexique.

23 ans après son premier lancement au théâtre, il a eu au fil des ans différents acteurs qui ont redonné vie aux personnages du projet à maintes reprises. Vous vous souvenez peut-être des noms des actrices qui ont joué “Elena”. en ordre chronologique:

Edith González Itatí Cantoral Adriana Fonseca Paty Christmas Lorena Rojas Yatana Niurka Sabine Moussier Maribel Guardia Ninel Conde Malillany Marín Susana González

Cependant, quelque chose qui a récemment attiré l’attention, c’est une comparaison entre les actrices et les chanteurs que, à certaines occasions, nous les avons vus porter des tenues de leurs émissions qui sont un peu similaires à Ninel Conde et Maribel Guardia, alors ils ont immédiatement commencé à faire des comparaisons .

Garde Maribel ont participé à la pièce toute une année a commencé en 2010 mais s’est terminée en 2011, si vous voulez voir une partie d’une présentation à Sabadazo dans une vidéo qu’ils ont partagée intitulée Maribel Guardia “El Mambo Lupita”, elle a été publiée sur YouTube le 16 mai, 2013.

Un des numéros de la comédie musicale à succès “Que Rico Mambo”, avec Maribel Guardia. Interprétation pour le programme Sabadazo », description vidéo.

De son côté, Ninel Conde, interprète de “Callados”, est devenue aventurière il y a 9 ans en 2011, la première de sa première représentation théâtrale malgré certaines altercations pour elle a été un succès.

Quant à la vidéo publiée de Ninel Conde, elle a été partagée sur YouTube sur la chaîne Univision le 23 septembre 2011.

Elle était contusionnée et affamée mais satisfaite de la première de la pièce », la description de la vidéo.

Comme Ninel Condé a commencé avec sa participation après le départ de Maribel Guardia, certaines comparaisons entre les deux ont commencé, bien qu’elles soient voluptueuses et avec une taille étroite, les tenues de Maribel ne conviendraient pas à Ninel, donc une nouvelle garde-robe a dû être faite.

Chacune des célébrités a son propre style, tout comme les 12 actrices qui ont traversé la peau d’Elena, la protagoniste de la pièce.

