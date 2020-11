Ninel Conde révèle que Larry Ramos la soutient et veut un enfant! | Réforme

Chanteuse et actrice mexicaine Ninel Condé a fait une série de révélations dans une interview sur sa récente relation avec Larry Ramos, l’un des couples qui ont été au centre de l’attention au sein du show business.

Ninel Conde a fait ses premières déclarations dans une récente interview pour l’émission “De Primera Mano” près d’une semaine après sa polémique mariage Avec Larry Ramos, et maintenant plus amoureuse que jamais, l’actrice a avoué son souhait d’être à nouveau mère.

L’actrice a parlé de certains détails de son union avec Ramos et a expliqué que cette belle célébration était une bénédiction de Dieu et c’est pourquoi elle a décidé de porter une robe blanche, car c’est ce qui est habituel dans ces événements, cependant, elle a souligné que l’année prochaine, elle l’épousera homme d’affaires Colombien dans la ville de Miami.

De la même manière, elle a révélé que la chanson qu’elle a dansée avec son mari est “Je t’attendais” du célèbre chanteur Carlos Rivera et que ses parrains et marraines étaient ses frères et un pasteur.

Il y a quelques semaines, la rumeur s’était répandue selon laquelle Ninel était enceinte, car même le mariage précoce, c’était quelque chose qui supposait que pour cette raison, ils avaient pris la décision.

Espérons que Dieu vous entend, espérons-le… Si on veut, je ne sais pas combien de temps, jusqu’où, mais pour l’instant il y a des engagements à tenir, j’ai des contrats fermés, je vais sortir un album, alors il faudra trouver le temps ».

Ensuite, celle connue aussi sous le nom de “Bombon As3sino”, a assuré que son partenaire était innocent de toutes les accusations portées contre elle et a également révélé qu’elle avait également trois plaintes contre elle.

En tant que femme je suis calme, je sais avec qui je suis… J’ai 3 plaintes pénales contre moi, par la même personne et ce n’est pas pour ça que je suis une criminelle. Tout le monde peut aller porter plainte et avoir ses arguments, dans mon cas, il y a des antécédents, et ce n’est pas pour ça que je suis un criminel. J’ai dénoncé pour violence et ils m’ont dénoncé pour violence, ils m’ont dénoncé pour avoir abandonné l’enfant, parce que je suis allé travailler à New York, et quelque chose comme ça, du pur non-sens ».

Larry Ramos est originaire de Colombie et bien qu’il y ait très peu d’informations personnelles à son sujet, divers médias ont déclaré qu’il était un entrepreneur dédié aux affaires, à la recherche de personnes avec de l’argent pour offrir des services d’investissement et de performance.

Finalement, Ninel Condé Elle a souligné que son mari la soutient pour le moment, puisqu’elle n’a actuellement pas de travail et que cela se produit depuis plusieurs mois en raison de la pandémie de virus.

J’ai un homme qui me protège, prend soin de moi, me respecte, m’aide, me soutient … que demander de plus! … et il n’est pas jaloux de moi, c’est déjà une bénédiction … Dieu merci Larry me soutient aujourd’hui , me soutient, me soutient, je n’ai pas travaillé depuis février, et je n’ai manqué de rien du tout, au contraire, j’ai vécu en abondance grâce à Dieu, évidemment pas tant, mais très calme … et le jour si en un avenir dont il a besoin, bien sûr je le soutiendrai », a-t-il souligné.

Il est important de mentionner que Ninel Condé Elle n’est pas encore l’épouse de Larry Ramos devant la loi, car comme mentionné ci-dessus, elle ne s’est pas mariée de manière civile et sa célébration intime dans laquelle ils jetteraient tout par la fenêtre, n’était qu’une cérémonie sous la religion que l’actrice prophète.

La chanteuse a également effectué une cérémonie religieuse au cours de laquelle elle s’est mariée aux yeux de Dieu, le mercredi 28 octobre dans une résidence privée de l’État du Mexique après s’être vu interdire de faire la fête au musée Casa de la Bola.

Ninel elle s’est mariée au milieu de la controverse à laquelle elle fait face pour avoir pu voir son fils Emmanuel, résultat de sa relation avec son ex-partenaire, Giovanni Medina, avec qui elle fait face à une bataille juridique controversée depuis la mi-avril de cette année.

