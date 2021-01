Le coronavirus n’a pas été la seule chose qui a bouleversé le monde de Ninel Conde, mais aussi plusieurs événements de sa vie personnelle qui l’ont forcée à tester sa force, comme la séparation de son fils Emmanuel il y a presque un an ou son mariage avec l’homme d’affaires cubain. Larry Ramos, c’est pourquoi la soi-disant «bombasse tueuse» a ressenti un soulagement de retourner dans un studio d’enregistrement et d’imprimer tout ce qui se trouve à l’intérieur de chaque chanson.

«C’est une thérapie, car une partie de cela est que vous parlez des choses, que vous les faites ressortir et dans ces problèmes, je peux transmettre aux gens un peu de ce que je vis et aussi la thérapie par le divertissement, la distraction, avoir quelque chose à construire et créer, ce ne sont pas seulement les notes de ma vie personnelle, mais qu’il y a au moins quelque chose de mon travail dont on puisse parler », a-t-il exprimé.

Lundi dernier, la chanteuse a commencé à enregistrer son premier single “Life with you”, qui sortira sur toutes les plateformes numériques le 12 février et qui marque son retour à l’activité après presque un an de chômage dû au pandémie et qu’elle n’a pas permis de donner à nouveau des concerts en direct.

“En tant qu’artiste c’est un souffle, car tous les artistes sont arrêtés, bien sûr, quelques collègues ont enregistré des singles, c’est ce que nous avons pu faire, je commence l’année avec un nouveau single.”

Dans cette chanson, son passage à l’autel avec Larry Ramos a été l’inspiration qui, dit-il, se reflète non seulement dans cette chanson mais dans tout le nouvel album.

“Cent pour cent reflète ma vie et mon histoire, cette chanson ‘Ma vie avec toi’ est très expérientielle, c’est ce que je ressens en ce moment, c’est une chanson heureuse, d’amour, d’espoir, de renaître et je me sens très identifiée avec les paroles, c’est pourquoi nous l’avons choisi comme premier single et je le dédie à mon mari ».

Ninel a commenté qu’elle avait utilisé toute l’année 2020 pour choisir des chansons, un processus qu’elle a fait en coordination avec les producteurs Odilón Chávez et Raulio et toute son équipe, ce qui l’a enthousiasmée.

«Il y a une chanson intitulée ‘You put me to sin’, c’est une collaboration avec Juan Magán, qui est un peu plus urbain mais est aussi cumbia; nous avons des cumbias incroyables qui, je pense, seront emblématiques, nous avons du très bon matériel ».