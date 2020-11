Ninel Conde sera-t-elle la nouvelle Maribel Guardia avec ses costumes? | Instagram

Chanteuse et actrice mexicaine Ninel Condé Tout au long de sa carrière, il est devenu une célébrité au Mexique non seulement pour ses projets mais aussi pour sa façon particulière de s’habiller dans ses présentations, pendant un certain temps, on a dit que sa source d’inspiration était la belle costaricienne Maribel Guardia. .

Outre le fait qu’elle a également été impliquée dans certaines controverses dont son nom a été le protagoniste, les plus notoires étaient contre le cubain Niurka Marcos.

Ninel Conde a débuté sa carrière en 1995, elle n’avait que 19 ans, petit à petit elle gagnait en notoriété grâce à son talent et surtout à sa beauté que bien qu’il y ait ceux qui affirment qu’elle a beaucoup changé de temps à autre, elle continue à maintenir son essence.

La belle célébrité de la télévision a d’abord commencé sa carrière en se concentrant sur le théâtre, plus tard, elle s’est aventurée dans la musique, l’un des rêves communs de toute célébrité, où ils ont commencé dans certains arts et plus tard se sont aventurés dans d’autres comme ce fut le cas avec Ninel Condé.

En ce qui concerne Maribel Guardia, c’était quelque chose de similaire au cas de l’interprète de “Callados”, car vous savez que l’hôte est plus âgé que Ninel Conde de 17 ans, alors quand elle s’est aventurée dans la musique, l’ex-femme de Joan Sebastian était beaucoup plus jeune qu’elle. actrice

Les deux ont un style de musique similaire, et à l’époque ils ont également été comparés au type de garde-robe qu’ils utilisaient bien qu’il y ait des différences marquées entre les deux, on a beaucoup dit dans le passé que Ninel Conde s’est inspirée Garde Maribel bien qu’il ait toujours défendu son propre style.

Cela est mentionné en raison d’une garde-robe que Ninel Conde a partagée sur son compte Instagram officiel le 26 août, où elle apparaît dans un costume deux pièces avec une sorte de cape qui ressemble à des ailes lorsqu’elle est stylée, quelque chose de très caractéristique de la culture égyptienne. , et c’est par hasard que Maribel Guardia a également partagé une garde-robe qui semblait il y a longtemps le 26 septembre 2019.

Contrairement à Maribel Guardia, le costume Ninel Condé C’était cette couleur fuchsia, apparemment elle portait une perruque frangée en noir avec quelques reflets bleus.

Avez-vous déjà votre billet pour #UnaNocheConNinel? Rappelez-vous que ce 15 septembre nous avons rendez-vous pour passer une nuit incroyable »écrivait Ninel dans sa publication.

Bien que le costume de Garde Maribel C’était une sorte de body ample, il était aussi rose mais un peu plus pâle, il était combiné avec des tons dorés, c’était pour une présentation comme Ninel, les deux correspondent à leurs tenues même si on trouve toujours de petites différences.

Rendez-vous aujourd’hui au #dallas #texas #majestictheatre à 21h @cleopatrametiolapata. Passez une bonne journée », a écrit Maribel Guardia.

Il est bien connu que Maribel Guardia a réussi à inspirer des millions grâce à son talent, son charisme, sa personnalité et surtout son physique, il ne serait pas surprenant que d’autres stars du divertissement la prennent comme référence pour sa carrière réussie, ceci parce qu’en plus de En tant qu’actrice et chanteuse, elle est également mannequin, animatrice et présentatrice de télévision.

Tout comme Ninel Conde a commencé sa carrière à l’âge de 19 ans, bien qu’elle l’ait fait comme mannequin dans un concours de beauté une fois terminé, elle a immédiatement commencé à travailler pour la télévision, elle a rapidement conquis les téléspectateurs avec sa beauté et son innocence évidentes. participé à d’innombrables films et feuilletons.

Aujourd’hui, nous voyons Maribel Guardia assez heureuse avec sa famille profiter de tous les moments à ses côtés, notamment avec son petit-fils que nous avons vu à plusieurs reprises, comme pour Ninel Conde il y a quelques semaines elle a épousé Larry Ramos et elle est apparemment bien mariée.

