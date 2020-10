Ninel Conde paiera pour son mariage coûteux, ils se moquent d’elle à Hoy! | Réforme

L’actrice Ninel Condé Elle a fait savoir qu’elle allait se marier dans quelques jours et aussi qu’elle paierait elle-même le mariage coûteux et non Larry Ramos, son fiancé, ce qui l’a sans aucun doute moquée dans l’émission du matin “Aujourd’hui”.

Ninel Conde continue d’être sur toutes les lèvres car elle est plus que déterminée se marrier avec son petit ami Larry Ramos précisant que malgré beaucoup de choses qui ont été dites à son sujet, elle lui dira oui mercredi prochain, 28 octobre, selon l’émission Suelta la Sopa.

Malgré le mariage soudain qui en a pris beaucoup par surprise, le programme “Hoy” a commenté que l’actrice allait apparemment payer le mariage coûteux qui sera organisé par des experts lors de ces événements, malgré le fait qu’ils auront très peu d’invités.

C’est pourquoi Galilea Montijo, Paul Stanley et Martha Figueroa ils se moquaient, puisqu’ils ont laissé entendre que Ninel Conde avait payé pour son propre mariage et non Larry Ramos son fiancé.

Comme si cela ne suffisait pas, il a également été commenté que Ninel Condé Elle a toujours voulu vivre aux États-Unis, c’est pourquoi elle a épousé Larry Ramos de manière civile afin d’obtenir la citoyenneté américaine de cette manière, afin que l’actrice puisse se rendre aux États-Unis pour commencer une nouvelle vie.

Cette série est bien sûr une table rase, car elle a été impliquée dans une série de problèmes, dont certains ont été la bataille juridique à laquelle elle est confrontée. Ninel Condé avec son ex Giovanni Medina, qui veut la garde de son fils, car il considère qu’elle n’est pas un bon exemple pour le petit garçon, cependant, avec l’aide de Larry Ramos, Ninel Conde a fait de son mieux dans le procès qui visages.

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, Ninel Conde assure que Larry Ramos a participé à toutes ses batailles, elle est donc sûre qu’il est l’homme qu’il faut pour sa vie malgré le fait que ses propres partisans l’ont mise en garde contre les intentions présumées de son petit ami.

Oui, et le juge chargé de son dossier avait déjà donné les instructions pour la tenue du premier appel vidéo avec son fils, mais elle ne s’est tout simplement pas connectée parce qu’elle s’amusait avec son petit ami et fêtait son anniversaire “, a déclaré une source pour Tv Notes.

Malheureusement, Ninel Conde a non seulement été interrogée sur sa nouvelle romance, mais aussi à cause des relations amoureuses qu’elle a eues dans le passé, qui ne se sont pas bien passées, car elle finit toujours par avoir des ennuis avec eux, elle ne pouvait donc pas être l’exception que la même chose lui arrive avec Larry Ramos, quelque chose que beaucoup continuent de craindre.

La cérémonie sera très exclusive, donc seules les personnes très proches du couple seront présentes, en plus d’un prophète, appelé Isabel Contreras qui sera en charge d’unir la vie de Ninel et Larry.

En outre, il a été annoncé que le lieu de l’événement inattendu serait à Mexico dans une salle située dans sa subdivision.

Et voici comment même si Ninel Condé Elle n’a cessé d’être entourée de critiques et d’accusations pour sa nouvelle relation avec Larry Ramos, l’actrice ne s’est guère souciée de la vague d’attentats, puisqu’elle va bientôt épouser l’homme d’affaires.

Il est à noter que le mariage survient juste un mois après que le couple se soit fiancé lors d’un voyage en Turquie.

Comme prévu, depuis lors, le attaques Ils ne se sont pas arrêtés pour “The killer bombon”, puisque son mariage avec Ramos est le troisième de sa vie; d’abord elle a été mariée à Ari Telch et plus tard à Juan Zepeda, après quoi elle a eu une relation controversée avec Giovanni Medina.

