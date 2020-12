N

Ines et Mahalia ont été les grands gagnants des 23e Mobo Awards, remportant chacun deux prix majeurs.

Le rappeur Nines, 30 ans, originaire de Harlesden, dans le nord-ouest de Londres, a été nommé meilleur groupe de hip-hop tandis que son troisième album, Crabs In A Bucket, en tête des charts, a remporté l’album de l’année.

La chanteuse Mahalia, 22 ans, née à Leicester, a été nommée meilleure actrice féminine et meilleure actrice R & B / soul.

Suite à sa victoire, elle a déclaré: «Je me souviens avoir vu mes premiers Mobos, venir au premier, je pense que c’était à Leeds, et c’est un honneur. En tant que jeune artiste noire, c’est vraiment spécial d’être ici et d’être reconnue de cette manière.

(

Tête avec les modèles Leomie Anderson et Jourdan Dunn

/ Crédit photo Organisation MOBO Michael Tubes)

Elle a été rejointe par le créateur YouTube, artiste musical et comédien Chunkz qui, dans une torsion, a été annoncé comme le gagnant du meilleur gong de personnalité médiatique élu publiquement.

La cérémonie comprenait des performances du rappeur Headie One, né à Tottenham, surnommé «The King of Drill», M Huncho, Kojey Radical et Mme Banks.

Headie One, dont le premier album Edna a dominé les charts britanniques en octobre, a été nommé meilleur acteur masculin, tandis que le meilleur nouveau venu est allé au rappeur de Manchester Aitch, 21 ans.

Aitch, de son vrai nom Harrison Armstrong, a déclaré: «C’est un bon moment à vivre. Grandir et regarder Mobos. Ce sera sans aucun doute un petit moment fort.

«2021, ça va être une année énorme, alors quand je regarde en arrière et que je pense au début de l’année, j’ai gagné le nouveau venu, Dieu sait ce qui va se passer à la fin de l’année.

La chanson de l’année est allée à Don’t Rush de Young T & Bugsey, qui présente également Headie One, tandis que le vétéran Jme a remporté le prix du meilleur acte de grime.

Après une année au cours de laquelle il a collaboré avec Ed Sheeran, Stormzy et Sam Smith, le chanteur nigérian Burna Boy a été nommé meilleur acteur international.

Le chanteur nigérian Wizkid a remporté le meilleur gong africain.

Le cinéaste oscarisé Sir Steve McQueen, dont la série Small Axe est actuellement diffusée sur la BBC, a reçu le prix de l’inspiration de Mobo.

(

Héberge Maya Jama et Chunkz

/ PA)

Il a déclaré: «C’est un prix extraordinaire. Merci beaucoup. Les Mobo Awards pour moi font partie de l’idée de Small Axe. Quand les gens ne voulaient pas nous reconnaître, nous nous reconnaissions et cela m’a donné l’inspiration pour aller de l’avant.

L’acteur Micheal Ward a reçu la meilleure performance dans une émission de télévision ou un gong de film pour son tour de Marco dans le drame de gang Blue Story, après avoir été nommé l’étoile montante de Bafta plus tôt cette année.

Le meilleur acte reggae est allé à Buju Banton, star jamaïcaine du reggae et du dancehall, après la sortie de Upside Down 2020, son premier album en une décennie.

Le fondateur de MOBO, Kanya King, a déclaré que les organisateurs de l’événement avaient surmonté «tant d’obstacles et d’obstacles» pour garantir que la 23e édition de l’événement, qui célèbre la musique d’origine noire, se déroule.

King a déclaré: «Cela a vraiment été une année pas comme les autres à bien des égards. C’est pourquoi nous voulions proposer un spectacle pas comme les autres.

«Ce fut une année difficile. Nous avons surmonté tant d’obstacles et d’obstacles. Nous avons (un) fort muscle de résilience mais nous avons senti que c’était une année que Mobo avait toujours eu un rôle important à jouer.

«Nous savions que quels que soient les défis à surmonter, nous voulions nous assurer de terminer l’année avec ce symbole d’espoir et d’utiliser le pouvoir de la culture noire pour rassembler les gens, car la musique a toujours eu cette influence et ce pouvoir pour transcender les fractures culturelles.

Vous pouvez assister à l’émission ce soir à 22h45 sur BBC One.

Tous les lauréats des Mobo Awards 2020

– Meilleur numéro masculin – Headie One

– Meilleur acte féminin – Mahalia

– Album de l’année – Nines’s Crabs In A Bucket

– Vidéo de l’année – Lupita de NSG (réalisé par Kevin Hudson)

– Meilleur numéro R & B / soul – Mahalia

– Meilleur numéro de hip hop – Nines

– Meilleur album (2017-2019) – Ella Mai d’Ella Mai

– Meilleur numéro de gospel – CalledOut Music

– Meilleur numéro de jazz – Ego Ella May

– Meilleur numéro reggae – Buju Banton

– Meilleur producteur – JAE5

– Meilleur nouveau venu – Aitch

– Chanson de l’année – Young T & Bugsey avec Headie One – Don’t Rush

– Meilleure performance dans une émission de télévision / film – Micheal Ward comme Marco dans Blue Story

– Meilleur numéro de grime – Jme

– Meilleure personnalité médiatique – Chunkz

– Meilleur acte international – Burna Boy

– Meilleur numéro africain – Wizkid