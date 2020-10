Niurka flirte avec Golden Scorpion dans son émission “Au volant” | Réforme

La célèbre chanteuse, actrice et vedette Niurka Marcos a de nouveau surpris les utilisateurs d’Instagram en apparaissant dans le programme Golden Scorpion flirtant avec le personnage de Alex Montiel.

Alex Montiel est un Influenceur, critique de cinéma, intervieweur, acteur et réalisateur qui grâce à son personnage Le scorpion d’or a réussi à conquérir les masses et surtout les réseaux sociaux, puisque son alter ego est un personnage, que l’on pourrait même dire est la “version masculine” de Marcos Niurka.

À la surprise de beaucoup, cette récente collaboration a été assez divertissante, malgré le fait qu’elle n’a duré que 22 minutes, elle a présenté plusieurs projets de l’actrice et des souvenirs liés de sa vie.

Il est très normal d’entendre le scorpion doré flirter avec les invités, parmi lesquels ceux qui ont participé sont:

Danna Paola Belinda Aislinn Derbez Alexandra Rosaldo

Le Scorpion a toujours affirmé qu’elles étaient toutes ses femmes, qu’elles le cherchaient et le désiraient toutes. Niurka lui a demandé si c’était une tendance de l’inclure sur la liste, déclenchant le rire nerveux du conducteur.

La reine du scandale du show business s’est levée avec son Dieu pour révéler telle ou telle vérité », a été la description qui a été partagée sur la chaîne bourrée de l’affaire.

Le personnage du Scorpion a été caractérisé par le fait qu’il est une personne avec un langage assez fleuri, ce qui semble même être une blague alors qu’en fait il le pense, selon son personnage avec ses blagues, il rend généralement nerveux quiconque s’entend avec lui. , d’autant plus que ceux-ci sont généralement assez suggestifs et ont tendance à se sentir intimidés, mais cette situation a changé avec la star.

Certains commentaires apparus dans la vidéo mentionnent qu’un digne adversaire d’El Scorpión est finalement arrivé, et l’utilisateur nommé Dr Abel a commenté pour la première fois qu’il lui avait dit que le scorpion devait être respectueux s’il essayait de croiser celui qui finirait «mal» serait lui.

Il a environ plus de 4000 commentaires sur la vidéo et environ 1222195 visites ont été publiées le 29 septembre et comme d’habitude, lorsqu’une vidéo du scorpion doré est lancée, elle devient immédiatement une tendance, car elle est assez spirituelle, mais cette fois, elle a eu un plus et est que son invité spécial était le célèbre cubain Niurka Marcos, devenant la première femme à le rendre nerveux.

Beaucoup la critiquent pour sa manière d’être mais au moins elle est qui elle est et elle se fiche de ce qu’ils disent », commente Saúl Tadeo Zapata Hernández.

Bien que les deux plaisantaient tout au long de l’enregistrement vidéo, il ne fait aucun doute que Niurka a réussi à mettre le chauffeur en échec, car elle a répondu à chacune de ses propositions, ce qui ne s’était jamais produit auparavant.

Niurka sur son compte Instagram officiel a partagé une photo où les deux apparaissent, ajoutant une description qui dit:

Ce fut une expérience fascinante d’enregistrer avec le scorpion d’or, mon ami, tu es une merveilleuse star, je me suis amusé, je t’envoie beaucoup de bénédictions et que ton succès continue.

Certains utilisateurs ont commencé à dire qu’elle ne devrait jamais faire un spectacle dans le style du Golden Scorpion, étant donné qu’elle avait surpassé le conducteur, ce qui le mettrait mal à l’aise, ce serait assez amusant pour elle de faire quelque chose de similaire.

Tout au long de sa vie, Niurka a traversé des situations fortes qui, bien que certains pensent avoir réellement formé son personnage, sa personnalité a toujours été comme ça, elle a mentionné qu’elle avait deux côtés, l’un extrêmement calme, gentil et humanitaire, mais elle a aussi un côté sombre. Sans doute assez sauvage, en montrant sa personnalité telle qu’elle est, il a gagné l’affection des internautes et continuera de le faire pendant un certain temps.

