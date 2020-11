Niurka pense à l’annulation du mariage de Ninel Conde | Agence mexicaine

Comment vous souviendrez-vous de Niurka Marcos et Ninel Condé Depuis quelques années, ils ont eu certains conflits entre eux, en raison des commentaires que la femme cubaine a faits contre l’interprète de “Vous n’en valez pas la peine”, à cette occasion elle a exprimé son opinion par rapport à la polémique dans laquelle elle était de retour après annuler votre mariage dans le musée de la maison de bal.

Niurka Elle n’a pas manqué l’occasion de faire part de son commentaire aux médias, qui l’ont immédiatement sollicitée pour connaître son opinion sur la question.

Ce qui caractérise la belle cubaine, c’est que tout type de question posée dans une interview ou en étant approchée dans la rue a toujours tendance à répondre avec la plus grande sincérité possible, que ce soit de la part de la célébrité interrogée.

La belle vedette est l’une des rares célébrités à émettre son commentaire sans avoir à se soucier de ce qu’elle va dire, en plus d’être extrêmement directe lorsqu’il s’agit d’une critique, notamment celle dirigée contre Ninel Conde, car elle a été Depuis des années, il critique sa carrière et même sa personne, c’est un sujet que tout le monde souhaite connaître à partir des réactions de Niurka.

Il y a quelques jours, le mariage de Ninel Condé à côté du colombien Larry RamosBien qu’ils aient déjà tout préparé pour leur mariage au “Museo Casa de la Bola”, les autorités municipales ont décidé de l’annuler et de démonter tout ce qui était installé sur les lieux.

C’est le programme Un Nuevo Día qui a partagé un clip en relation avec le commentaire que le Cubain avait émis, la vidéo a été partagée ce 2 novembre sur YouTube.

Cependant, le couple s’est marié mais ailleurs, la réaction de Niurka a été l’une des plus recherchées par les médias, lorsqu’il a été interrogé sur son opinion sur le sujet, il a pratiquement mentionné qu’il ne comprenait pas la raison de vouloir se marier en un musée, l’un des journalistes qui l’ont interviewé qui a fait référence que peut-être Ninel conde se sentait comme une statue et comme c’est typique de Niurka il a immédiatement répondu ou qu’il pouvait aussi croire une “momie”.

Ce dernier commentaire comique qu’il a fait Niurka Marcos a prouvé une fois de plus qu’il n’avait pas de filtre lors de l’émission de commentaires bruts et directs.

Quelque chose qu’ils voulaient également savoir sur l’opinion de Niurka Marcos concernait les rumeurs selon lesquelles Ramos était un escroc, avant cela, avec toute l’éducation possible, il a fait valoir qu’elle ne le connaissait pas et qu’il n’avait rien à dire sur À cet égard, cependant, il a admis qu’il était une personne assez belle et très belle, c’était plus qu’évident, mais qu’il n’avait plus rien à dire.

Malgré le fait que Niurka se caractérise par être une femme au caractère assez fort, elle est aussi quelqu’un d’extrêmement tendre, déterminé et imprudent, ce n’est pas pour rien que son surnom de «femme du scandale» l’accompagne toujours et continuera sûrement à le faire pendant de nombreuses années.

Jusqu’à présent, les carrières des deux ne se sont pas “croisées” malgré le fait qu’ils aient suivi des carrières quelque peu similaires en termes de musique, d’acteur, en plus de faire partie d’Aventureras, un projet de Carmelita Salinas dans lequel Niurka et Ninel CondéD’où la critique du Cubain a commencé, se référant au fait que Ninel Conde n’avait aucune grâce, ni pour chanter ni pour danser.

Quelque chose de curieux, c’est que Niurka n’a jamais demandé une sorte de procès contre Ninel Conde, elle répond simplement aux questions qui sont posées à propos de la chanteuse et de l’actrice, et avoir une réponse concernant son commentaire a également été caractérisée par jamais tais-toi, donc le «procès» entre les deux me prend des années dans l’industrie.

