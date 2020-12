Niurka subit un rajeunissement, retouche ses parties | INSTAGRAM

L’actrice, chanteuse et vedette, Niurka Marcos, a expliqué, lors de la présentation du Niurkalendario 2021, qu’elle voyait déjà cette zone de son anatomie ridée, elle a donc décidé de se mettre à la disposition d’un chirurgien pour lui donner un retoucher.

“Mon ch * chito c’est la seule chose sur laquelle j’ai opéré et qui est si mignon, Âgé de quinze ans, Je l’ai réservée au galant qui ose comprendre ma folie », expliquait« The Scandal Woman ».

«Un jour, sur la route de la vie, j’ai vu mon ch * chito dans le miroir de ma salle de bain et j’ai dit: Putain de mère, tu es dans le ch * ng @ da. Non f * m * m. Je ne peux plus faire ça me présenter devant un galant, car il va dire quel ch * cho si vieux, si laid, si fâché, si ridé. Alors je l’ai mis entre les mains d’experts et ils me l’ont laissé, enfin, mieux que ça, beau visage que j’ai “, exhibaient.

Fidèle à sa coutume, la femme cubaine pensait que la bouche de sa paysanne, Lis VegaIl a la forme de lèvres v * ginal.

«Lis a un ch * cho dans sa bouche, littéralement, elle a un ch * cho dans sa bouche. Oui ou non? Cela ressemble à une paire de lèvres v * ginal qui a changé ça», dit-il. Maman Niu.

La célèbre starlette venait d’annoncer le lancement de son nouveau calendrier 2021, avec lequel ravir les élèves de milliers de Mexicains avec une image différente par mois et bien sûr en eux, en perdant ce qui le recouvre, présumant ainsi à quel point il est bien conservé. vous vous retrouvez à créer ces grands divertissements pendant une année entière.

Le calendrier a la date de mise en vente le 28 décembre de cette année 2020, donc si vous en voulez un, nous vous recommandons d’être très au courant de Show News afin de ne manquer aucun détail sur la façon de l’obtenir.

Niurka a avoué qu’il était très facile pour elle de faire une séance photo, donc le calendrier a été réalisé en moins d’une heure en raison de leur concentration et de leur inspiration au moment de le faire.

L’actrice drôle a également avoué entre les rires qu’elle ne montrerait pas sa zone inférieure, car cela serait déjà considéré comme un divertissement pour les adultes et elle le facturerait beaucoup plus cher, “Avec la pandémie, il n’y a pas d’économie qui puisse supporter ce que je facturerais”, a-t-elle déclaré entre ses rires. et les journalistes.

À 53 ans, elle se sent mieux que jamais, mais le meilleur est la façon dont elle raconte ses anecdotes, car elle maintient ce style d’humour si unique et qui la rend si agréable pour des millions et pas tant pour d’autres.

La célèbre femme n’a pas pu éviter de répondre aux questions des journalistes sur Juan Osorio auxquelles elle a répondu:

«Juan et moi sommes le match parfait en ce moment. Non trouvé, cela ne m’est pas arrivé non plus, je ne cherche pas non plus un homme pour ma vie, c’est-à-dire pour lui porter le besoin de manger, si je le mange. parce que je peux parce qu’il est le père de mon enfant, parce que je connais déjà l’intimité avec lui, car mieux connu mal que bien savoir

Ajoutant ce qui suit concernant les nouveautés dans ses projets: “Parce qu’il a la grandeur dans son esprit et dans son âme à ce stade de sa vie majestueuse et dans lequel il fait un travail avec mon fils qui me fait tomber amoureux chaque jour, travailler tellement gentil, car il a adopté Romina dans son roman en ce moment et avec ça je suis sur le point de dire c * g * moi, ******, ******, ****** “, concluant avec une grande précision de censure dans ses paroles pour la télévision.