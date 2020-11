L

ondon passera au niveau 2 à partir de mercredi – mais qu’est-ce que cela signifie exactement pour la vie quotidienne?

Puis-je rencontrer mes amis au pub? Vous le pouvez, mais seulement si c’est un pub qui sert des repas copieux et que vous devrez vous rencontrer à l’extérieur car vous êtes de ménages différents, avec un maximum de six personnes. Les dernières commandes seront toujours à 22 heures, mais les bars et pubs pourront rester ouverts jusqu’à 23 heures pour vous donner une heure supplémentaire de temps pour boire.

Puis-je faire venir mon nettoyeur à la maison? Oui, les directives du gouvernement sont que vous pouvez faire travailler un nettoyeur à l’intérieur de votre maison. Vous n’êtes pas obligé de partir pendant qu’ils sont là-bas, mais vous devez évidemment suivre des directives de distanciation sociale telles que rester à deux mètres l’un de l’autre ou, si cela n’est pas possible, rester à au moins un mètre l’un de l’autre et porter un masque facial.

J’ai besoin de travaux de construction. Puis-je faire travailler un constructeur à l’intérieur de ma maison? Oui, les directives gouvernementales sont claires à ce sujet. Les constructeurs, les plombiers et toute personne réparant des articles ménagers sont autorisés à travailler dans votre maison, mais vous devrez tous les deux suivre les directives de distance sociale.

Puis-je avoir un déjeuner d’affaires avec un contact ou rencontrer des collègues dans un café? Si vous êtes indépendant ou indépendant sans bureau ou autre lieu de travail et que vous avez une réunion qui doit avoir lieu en face à face, la réponse est un “ oui ” définitif pour rencontrer un contact pour un déjeuner d’affaires. C’est moins clair pour les employés de bureau. Le numéro 10 n’a pas confirmé si les employés de bureau sont autorisés à réserver des déjeuners d’affaires entre eux si les deux ont des lieux de travail.

En vertu des restrictions précédentes de niveau 2, les établissements d’accueil ont annoncé qu’ils accepteraient toute réservation de déjeuner d’affaires, pas seulement celle des pigistes.

Bien qu’il n’y ait pas de directives gouvernementales explicites dans les deux cas, les dirigeants de l’industrie ont insisté sur le fait que le déjeuner de travail est impératif pour que les entreprises traversent la crise.

Je suis monoparentale, puis-je former une bulle de soutien avec un ami et sa famille? Si vous êtes dans ce que le gouvernement appelle un «ménage adulte unique», vous pouvez former une bulle de soutien avec un autre ménage de n’importe quelle taille à condition qu’ils ne soient pas déjà dans une bulle de soutien avec quelqu’un d’autre.

Une fois que vous êtes dans cette bulle, vous pouvez vous considérer comme faisant partie d’un seul ménage avec des personnes de l’autre ménage et vous comporter en conséquence. Mais soyez averti une fois que vous avez créé une bulle de soutien, vous ne pouvez pas changer qui y est.

Notre statut de niveau peut-il changer et qu’est-ce que cela signifierait? Oui il peut. Les niveaux seront revus tous les 14 jours et Londres pourrait passer au niveau 1, ce qui assouplirait la réglementation. Ainsi, par exemple, des groupes de six personnes pourraient socialiser ensemble à l’intérieur.

Si nous sommes revus à la hausse et que nous passons au niveau 3, les restrictions deviendront beaucoup plus strictes et, par exemple, tous les pubs, cafés, restaurants et théâtres fermeraient.

Je suis censé déménager la semaine prochaine. Cela peut-il continuer? Oui il peut. Vous êtes exempté de toutes les limites, quel que soit le niveau vers lequel vous déménagez ou à partir duquel vous déménagez.

Je suis au niveau 2 mais je veux rendre visite à un ami au niveau 3. Puis-je y aller? Le gouvernement ne peut pas vous empêcher de faire ce voyage, mais recommande vivement aux gens de ne pas le faire. Pour le moment, ses conseils sont d’éviter de voyager et de passer la nuit dans des zones de niveau 3, sauf si cela est nécessaire pour des raisons telles que le travail, l’éducation ou parce que vous avez des responsabilités familiales.

Suis-je autorisé à traverser une zone de niveau 3 pour me rendre dans une autre zone de niveau 2? Oui, vous pouvez, mais à nouveau s’arrêter pendant la nuit dans une zone de niveau 3 doit être évité à moins que cela ne soit absolument nécessaire.

J’ai vraiment envie de partir pour Noël. Pouvons-nous partir en vacances? Vous ne pouvez que vous préparer à mettre en quarantaine pendant 14 jours à votre retour de la plupart des destinations. Vous pouvez également faire face à des restrictions lorsque vous atterrissez à destination, alors vérifiez avant de partir.

Le mariage de mon ami aura-t-il encore lieu? Ce sera mais ils ne seront autorisés que 15 invités et le même nombre pour la réception. Si Londres passe au niveau 3 avant le grand jour, ils auront toujours 15 invités, mais la réception ne pourra pas continuer.

Pouvons-nous aller en boîte pour fêter la fin de l’université cette année? Non. Bien que les pubs et autres lieux, y compris les casinos et les restaurants, soient ouverts, les boîtes de nuit restent fermées par la loi avec de lourdes sanctions si elles tentent de rouvrir.