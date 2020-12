F

Suite à l’annonce de Matt Hancock selon laquelle Londres, à partir d’aujourd’hui, doit désormais vivre sous le niveau 3, les patrons de l’hôtellerie de toute la capitale appellent le gouvernement à fournir le soutien indispensable alors qu’ils sont à nouveau confrontés à la ruine financière. Hier, on a averti que les nouvelles restrictions conduiraient à un «cauchemar avant Noël» de 700 millions de livres sterling.

Les règles du niveau 3 signifient que tous les restaurants, pubs et bars ont maintenant été contraints de fermer, bien qu’ils soient toujours en mesure d’offrir des services de livraison, de plats à emporter, de clic et de collecte et de service au volant. Au cours de la semaine de négociation la plus chargée de l’année, lorsque les dépenses par habitant sont généralement à leur plus haut niveau, la transition vers un niveau supérieur est une nouvelle dévastatrice pour d’innombrables endroits qui ont lutté pendant une année implacable; De plus, le court préavis signifie que beaucoup ont maintenant ajouté à leur pile de dettes, ayant déjà commandé à des fournisseurs pour faire face à la ruée avant Noël. Pour d’autres, le remboursement des dépôts s’avérera pénible.

«Fermer sans préavis à la période la plus cruciale de l’année pour nous est dévastateur – nous avons perdu toute chance de compenser certaines des pertes de cette année pendant la période des fêtes et des milliers de livres sterling de nourriture et de boissons seront gaspillés. alors que les réfrigérateurs remplis de nourriture sont vidés », a déclaré David Moore de Pied à Terre. «Nous avons désespérément besoin de plus de soutien pour notre secteur, sans cela, les chances de survie sont très minces pour chacun de nous, indépendants.

Les chiffres de Public Health England montrant systématiquement qu’environ 3% des cas de Covid peuvent être attribués aux restaurants et aux bars, ceux qui y travaillent se sentent injustement distingués: «Le niveau 3 est un verrouillage déguisé, punissant l’hospitalité plus que tout autre industrie. Noël et le nouvel an semblaient déjà sombres, et maintenant nous regardons le baril », a déclaré le co-fondateur de Kricket, Rik Campbell.

Sam Harrison de Sam’s Riverside a déclaré au Standard: «Mon équipe et moi sommes absolument vidés. Cela pourrait pousser mon restaurant et bien d’autres sur le bord. Nous venons d’investir énormément dans les chapiteaux extérieurs, les décorations de Noël et la planification de Noël. Tout ça pour rien. Nous en avons 150 réservés pour le jour de Noël et 100 pour NYE qui ne peuvent plus aller de l’avant. Rien de tout cela n’a de sens.

Cela pourrait pousser mon restaurant et bien d’autres au-dessus du bord… Mon équipe et moi pleurons en fait.

«Les gens sont autorisés à emballer le West End, les magasins et les transports en commun, mais pas à se rendre dans un restaurant bien géré et sûr. Ce gouvernement tue cette industrie. La vente au détail peut se faire en ligne, les restaurants ne le peuvent pas. En plus de cela, et avec cette folie de Noël, il y aura un autre verrouillage en janvier. Mon équipe et moi pleurons en fait. C’est si mauvais.

Il y a une confusion ailleurs sur, par exemple, pourquoi les coiffeurs peuvent encore travailler, mais les restaurants ont été fermés. D’autres incohérences ont laissé beaucoup de gens perplexes. Samedi, le secrétaire aux transports, Grant Shapps, a promis 3 millions de livres sterling pour fournir jusqu’à 80000 sièges supplémentaires dans les services d’autocars à Noël afin de permettre aux gens de rentrer plus facilement chez eux. «Fermez les pubs et les restaurants de Londres car le taux de virus est« trop élevé ». Maintenant, subventionnez les mêmes Londoniens pour qu’ils partent dans des autocars emballés et bourrés pour le répandre dans tout le pays… où les pubs sont ouverts…?! a écrit le directeur marketing de Sambrooks, Kieran Monteiro, dans un message incrédule adressé au Standard.

Kate Nicholls, directrice générale de UKHospitality, a déclaré: «Le fait de replacer les entreprises hôtelières en lock-out, ce qui correspond effectivement au niveau 3, ne va pas lutter contre l’augmentation des taux d’infection.

«Il n’y a toujours aucune preuve tangible que les lieux d’accueil contribuent de manière significative à la flambée des infections. Les cas étaient plus élevés à la fin du dernier verrouillage – pendant lequel l’hospitalité a été interrompue – qu’au début. La propagation est principalement menée dans les écoles – même le maire de Londres l’a souligné et a appelé les écoles à rester fermées jusqu’en janvier. Pourtant, encore une fois, c’est l’hospitalité qui en prendra le coup. »

Le sentiment parmi tant d’autres est que – lorsqu’ils sont à leur plus faible – ils doivent se débrouiller seuls. Patrick Powell d’Allegra a demandé aux responsables de suivre l’exemple donné ailleurs. «Le gouvernement doit maintenant suivre l’exemple de la France et de l’Allemagne et fournir plus de soutien aux propriétaires d’entreprise», a-t-il déclaré. «Les programmes de ces pays sont bien plus avantageux pour les employés et les entreprises. Emmanuel Macron a en fait rencontré des syndicats et des propriétaires d’entreprises hôtelières tout au long de la pandémie, j’ai le sentiment que les restaurants du Royaume-Uni ne sont pas du tout consultés. La gestion du secteur hôtelier par le gouvernement a été une honte et montre un manque total de compréhension de leur part.

La chef d’entreprise Ruth Duston, qui supervise 13 quartiers d’affaires du centre de Londres, représentant plus de 5 000 entreprises de South Westminster, a ajouté: «Encore plus critique, nous devons nous assurer que Londres puisse tirer en toute sécurité pendant cette période afin que les entreprises puissent contribuer à la reprise nationale. S’ils ne reçoivent pas de soutien supplémentaire, ils ne seront pas là pour alimenter notre rétablissement lorsque nous émergerons de l’autre côté. Nous devons soutenir Londres, afin qu’elle puisse soutenir le reste du Royaume-Uni. »