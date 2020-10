Hello Games a annoncé aujourd’hui que No Man’s Sky arrivera sur Xbox Series X / S et PS5 les 10 et 12 novembre, les mêmes jours que les deux consoles seront lancées. Les joueurs possédant une version actuelle du jeu pourront bénéficier de la version nouvelle génération sans frais supplémentaires. Le jeu est également disponible sur Xbox Game Pass pour les premiers utilisateurs de la série X / S qui ont un abonnement actif au service de jeu de Microsoft.

Les versions de nouvelle génération de No Man’s Sky profiteront du nouveau matériel; le jeu fonctionnera à une résolution 4K à 60 images par seconde, des temps de chargement plus rapides et un support cross-play. La version PS5 du jeu profitera du retour haptique du DualSense et des technologies du casque sans fil Pulse 3D pour offrir une expérience plus immersive. Le jeu recevra également des améliorations graphiques, qui seront disponibles pour les joueurs PC.

Hello Games a confirmé que les versions PS5 et Xbox Series X / S de No Man’s Sky ajouteront la prise en charge du multijoueur à 32 joueurs, marquant ainsi la première fois que les joueurs sur console auront accès à cette fonctionnalité.

En tant que personne qui a joué à No Man’s Sky lors de son lancement en 2016, cela a certainement laissé un mauvais goût dans ma bouche. Mais après sa sortie initiale en 2016, Hello Games a continué à soutenir le jeu avec de nouvelles mises à jour, il ressemble donc certainement à un jeu différent de celui auquel j’ai joué il y a quatre ans. Je ne m’attendais pas à revenir un jour à No Man’s Sky, mais la bande-annonce de nouvelle génération et tout le nouveau contenu, comme la possibilité de construire des colonies hors du monde, m’intéressent à donner une autre chance au jeu.