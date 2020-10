No Time To Die, le dernier film de la franchise James Bond, reportera à nouveau sa première au 2 avril 2021, un an plus tard que prévu, en raison de la pandémie de coronavirus qui l’avait auparavant contraint à reporter sa sortie. d’ici la fin de l’année.

La décision de déplacer la première en 2021 laisse les théâtres sans blockbuster pour l’automne, après que Disney ait décidé de réserver également pour l’année prochaine Black Widow et la nouvelle version de West Side Story, tournée par Steven Spielberg.

“Nous comprenons que le retard sera décevant pour nos fans mais maintenant nous espérons partager No Time To Die l’année prochaine”, ont expliqué les studios Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) à propos de la décision prise dans le but d’être projetée en salles.

En mars, lorsque la pandémie de coronavirus a éclaté, les fondateurs de deux des fan clubs les plus populaires de James Bond ont publié une lettre ouverte aux producteurs du film appelant à retarder la sortie du film de Daniel Craig. .

“Il est temps de faire passer la santé publique au premier plan des agendas”, indique cette lettre.

Le seul film à gros budget à sortir en salles cet été est Tenet de Christopher Nolan, avec une sortie irrégulière qui a à peine réussi à couvrir les coûts (207 millions de dollars) après plusieurs semaines au box-office.

Source: Cependant