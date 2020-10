En entrant dans la phase finale des Jeux Reebok CrossFit 2020, Noah Ohlsen cherchait la rédemption. Il a terminé deuxième au classement général des Jeux de 2019 et espérait faire encore mieux au cours d’une année unique, mais il avait également pour objectif de conquérir un ennemi familier. Ohlsen voulait être extrêmement performant lors du trail du Ranch Loop.

Un compétiteur chevronné, Ohlsen a déjà pris une version différente du trail lors des CrossFit Games 2016. Au total, 80 athlètes (40 hommes et 40 femmes) se sont lancés dans une course d’environ 7 km qui s’est souvent transformée en une montée raide. Ohlsen a terminé 32e au général, ce qu’il considérait comme une grande déception. La version 2020 de la course sur sentier était estimée à 5 km et comportait plusieurs changements d’élévation massifs, ainsi qu’une «torsion diabolique» qui doublait la longueur. Malgré le changement à la mi-course, Ohlsen a bien mieux performé. Il a terminé troisième et bloqué 55 points.

“J’ai ressenti un peu de fierté hier de pouvoir terminer troisième”, a déclaré Ohlsen lors d’une conférence de presse samedi. “Je sais que cela ne semble pas incroyable parce que je veux gagner chaque épreuve, mais après avoir terminé le trail en 2016 à la 32e place, cela me semblait une nette amélioration. Et le fait que ce n’était pas un troisième facile en soi , avec lequel j’ai dû me battre [Jeffrey Adler] pendant presque une heure et a pu se démarquer était un bon sentiment. ”

Ohlsen s’est félicité de son amélioration majeure dans un cadre très difficile, mais il n’a pas été particulièrement ravi du reste du week-end. Il a terminé cinquième au classement général dans deux des sept épreuves et quatrième dans deux autres. “Je dois trouver les hauts de ce week-end là où je peux. [There] ils n’ont pas encore été trop nombreux », a poursuivi Ohlsen.

Il y a eu des moments où Ohlsen semblait sur le point de gagner un événement, mais un ascenseur manqué ou un trébuchement le gênait, en particulier pendant l’événement orteils à barre / fente. À un jour de la fin, Ohlsen a 395 points, ce qui le place à égalité pour la cinquième place avec la recrue Justin Medeiros. Il devra trouver des moyens de cumuler des points lors de la dernière journée de la compétition afin de potentiellement finir sur le podium pour la deuxième année consécutive.

Les Jeux CrossFit 2020 se poursuivent dimanche avec au moins deux épreuves. Il y a un Sprint Sled Sprint, puis le mystérieux Atalanta, que le directeur des Jeux Dave Castro a surnommé «l’entraînement le plus dur jamais réalisé». Il ne pouvait y avoir que deux épreuves, mais Castro a tendance à surprendre les athlètes lors de la dernière journée de compétition. La couverture de l’action commence à 10 h (heure du Pacifique) sur games.crossfit.com, Pluto TV et les chaînes Facebook, YouTube et Twitch de l’entreprise.