Les ributes affluent pour Nobby Stiles après la triste nouvelle du décès du vainqueur de la Coupe du monde en Angleterre.

Dans un communiqué publié vendredi après-midi, la famille de la légende de Manchester United a annoncé que Stiles était décédé paisiblement après un long combat contre la maladie.

Le milieu de terrain défensif combatif Stiles n’a pas manqué une seule minute de la campagne victorieuse de la Coupe du monde de l’Angleterre en 1966, remportant 28 sélections des Trois Lions au cours de sa carrière.

Le jig sur le terrain de Stiles à Wembley avec le Trophée Jules Rimet et ses fausses dents après la victoire finale de l’Angleterre 4-2 contre l’Allemagne de l’Ouest est également un souvenir mémorable du plus grand jour du football anglais.

Stiles a également fait près de 400 apparitions pour Manchester United entre 1960-71 et faisait partie de la première équipe anglaise à remporter la Coupe d’Europe en 1968 alors que l’équipe de Sir Matt Busby battait une équipe Benfica contenant le grand Eusebio 4-1 en prolongation à Wembley. .

Stiles a également remporté deux titres de première division avec United et a ensuite représenté Middlesbrough et Preston North End avant de prendre sa retraite en 1975 et de diriger à Preston et West Brom ainsi qu’au Canada avec les Whitecaps de Vancouver.

Stiles a également été entraîneur des jeunes chez United et a reçu un MBE en 2000.

Ces dernières années, il luttait contre une démence avancée et, en 2013, on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate.

“Très triste d’apprendre que Nobby est décédé”, a tweeté Sir Geoff Hurst, le héros du triplé de l’Angleterre lors de la finale de 66 et coéquipier international de longue date de Stiles.

«Nous jouions ensemble il y a longtemps pour les U17, les U23, et bien sûr, pour l’Angleterre, en fait, c’était ma première casquette quand Nobby a marqué, je pense qu’il portait le n ° 9!

«Grand caractère, cœur et âme de l’équipe, il nous manquera beaucoup.»

D’autres personnalités et clubs de premier plan du monde du football n’ont pas tardé à rendre hommage à Stiles, avec Manchester United tweetant: «Nous sommes extrêmement attristés d’apprendre le décès de Nobby Stiles MBE.

«Faisant partie intégrante de notre toute première équipe vainqueur de la Coupe d’Europe, Nobby était un titan de l’histoire du club, chéri pour son cœur et sa personnalité sur et en dehors du terrain. Il nous manquera à tous.

Un tweet du compte officiel de l’équipe d’Angleterre disait: «Nous sommes extrêmement attristés d’apprendre le décès de Nobby Stiles, un membre clé de notre équipe gagnante de @FIFAWorldCup, à l’âge de 78 ans. Toutes nos pensées vont à l’amour de Nobby ceux. »

L’ancien attaquant anglais et animateur du match du jour, Gary Lineker, a écrit: “Triste d’apprendre que Nobby Stiles est décédé. Un autre de nos héros vainqueurs de la Coupe du monde 1966 nous quitte.

«Il avait un cœur qui était encore plus grand que l’écart entre ses dents. RIP Nobby. »

L’ancien pilier anglais Peter Shilton a déclaré: «Tellement triste d’apprendre la nouvelle de Nobby Stiles, une personne formidable que j’admirais beaucoup l’une des 66 grandes légendes. DÉCHIRURE.”

L’ancien boxeur Frank Bruno a déclaré: “Nobby Stiles RIP si triste d’apprendre que Nobby est décédé après une longue maladie.

“C’était un vrai personnage sur lequel nous travaillions ensemble lors de dîners, il n’arrêtait pas de m’appeler” Big Man “c’était un homme dur sur le terrain de football que je n’aurais pas aimé jouer contre lui et bien sûr ce sourire édenté.”

Preston, un autre ancien club de Stiles, a écrit à côté d’une photo de Stiles dans la pirogue: «Tout le monde à Preston North End est attristé d’apprendre le décès de l’ancien joueur et manager primé Nobby Stiles à l’âge de 78 ans.

«Nos pensées vont aux proches de Nobby en cette période incroyablement triste. “

Gary Neville, légende de United United, a déclaré: «Repose en paix Nobby. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Tu nous as appris à se battre pour tout dans cette chemise rouge. “Nos étalons sont vos meilleurs amis là-bas”.

L’ancien coéquipier d’Old Trafford, Denis Law, a déclaré: «Je suis désespérément attristé par cette nouvelle. Nobby était un joueur de premier plan et un homme de premier plan. C’était un gars tellement populaire dans le vestiaire.

«Tout le monde savait que Nobby serait là quand les choses deviendraient difficiles sur le terrain, mais il ne faut pas sous-estimer à quel point il était un bon footballeur.

“J’ai joué contre lui à l’entraînement et pour l’Écosse contre l’Angleterre et tout ce que je peux dire, c’est que je suis content qu’il ait été mon coéquipier plus souvent que mon adversaire.”