Amazon Prime Video et Blumhouse ont présenté un autre des films du programme “Welcome to the Blumhouse”, dans lequel la société de production diffusera au moins 8 bandes d’horreur sur la plateforme. Jusqu’à présent, le résultat a été mitigé, avec un Le mensonge et un satisfaisant Boîtes sombres. Dans le cas de Nocturne, réalisé et écrit par Zu Quirke, il nous emmène dans un drame sombre, avec une combinaison de thèmes intéressants, bien qu’avec certains revers tout au long de son histoire. Ici, nous l’examinons sans spoilers.

Il y a des drames, des thrillers et des films d’horreur authentiques qui nous ont emmenés dans les terribles mondes souterrains des artistes d’élite qui cherchent à atteindre la perfection. Ils entrent également dans un tourbillon de compétition et d’exigence qui finit par plier leur esprit, leur raison et leur âme. De Black Swan, Suspiria et même Whiplash qui n’a pas de connotation d’horreur, le transit sombre et complexe des artistes qui se retrouvent brisés est exploré, parfois littéralement.

Nocturne traite de ce sujet et comprend d’autres éléments qui ont beaucoup de poids dans les histoires de fiction: santé mentale, rivalité entre frères et sœurs; dans ce cas entre des jumeaux joués par Sydney Sweeney et Madison Iseman. Ainsi que la musique qui invoque l’Ange déchu lui-même et atteint ce genre de perfection qui, d’une part, élève les artistes interprètes et, d’autre part, leur arrache leur âme. Le problème avec Nocturne est qu’il manque quelque peu ces éléments attrayants et nous laisse vouloir qu’il soit plus sombre, plus brutal, peut-être.

‘Nocturne’, putain de musique

Nocturne se concentre sur Juliet (Sweeney), une jeune pianiste qui, avec sa sœur jumelle, Victoria (Iseman), fréquente une académie des arts d’élite. Les deux filles sont très talentueuses mais, comme nous le savons bien, le génie est une vertu que peu possèdent et, dans le cas de ces jumelles, seule Victoria a ce halo qui la distingue des autres, même de sa sœur. Juliette le sait et entretient une rivalité silencieuse mais douloureuse avec sa sœur. qui, en plus, est un peu vaniteux, parce qu’il a bon goût et en fait usage, mais qui ne le ferait pas?

Récemment, à l’académie, il y a eu le cas d’une jeune violoniste qui s’est suicidée, malgré un avenir prometteur en tant qu’instrumentiste. Le fait est que Juliette trouve le carnet de notes de la violoniste et est bientôt plongée dans une sorte de «conversation» avec les notes de la fille. C’est ici que les choses commencent à mal tourner pour la timide Juliette qui a déjà un problème d’anxiété amère pour lequel beaucoup ne sont pas surpris par ses sautes d’humeur et ses silences.

La question commence à s’intensifier au fur et à mesure que la musique de Saint-Saëns, les dessins inquiétants du cahier et la rivalité de Juliette se conjuguent. Petit à petit on voit dans Nocturne une histoire de vengeance entre les sœurs, avec des résultats parfois intéressants et parfois assez prévisibles.

Suspense et horreur

La meilleure chose à propos de Nocturne sont les performances, les protagonistes et le reste de la distribution sont réussis et crédibles. Outre les scènes dans lesquelles cette force diabolique et puissante entre en action, elles sont très intéressantes et, avec la musique incisive et stressante, elles créent des atmosphères dignes d’un film d’horreur. Les revers du film vont dans la profondeur de ses conflits et, surtout, dans la manière dont il résout certains problèmes; les rebondissements de l’intrigue sont minuscules une fois que nous voyons où l’histoire va.

En tout cas, nous sommes face à un titre qui fait plaisir, qui crée de la tension et du suspense à différents moments. Il réalise une atmosphère qui se raréfie de plus en plus et nous laisse peu de place, mais parfois répétitive. Il a une belle fin bien que, encore une fois, il trébuche sur lui-même en l’étirant trop longtemps. Malgré cela, Nocturne est une option recommandée dans ce panneau d’affichage appelé “Welcome to the Blumhouse” que la société de production a réalisé avec Amazon Prime Video.

L’article «Nocturne», suspense, drame et musique maudite dans cet intéressant film de Blumhouse a été publié dans Hypertext.