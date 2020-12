Noël approche! Jem Wolfie devient festif et pose en dentelle | Instagram

Le beau modèle et fille de remise en forme Jem Wolfie Il a montré son esprit de Noël et a ravi ses millions de fans avec une tenue extrêmement captivante très adaptée pour célébrer ces fêtes au maximum.

La jeune Australienne, Jem Wolfie est une reine du fitness sur le réseau social Instagram, balayant chacune de ses publications et bien sûr s’adaptant à chaque situation et surtout les vacances.

Et c’est qu’une fois de plus Jem Wolfie a ravi ses millions de followers sur son compte Instagram officiel en posant devant la caméra l’air extrêmement exquis.

Cette fois, nous allons vous parler d’une photo qui a été partagée l’année dernière, le 30 novembre 2019 pour être exact, presque pour entrer dans le beau mois de décembre.

Dans ce document, Jem a posé d’une manière qui la fait être désirée par des millions de personnes à travers le monde, car sur le dos, à genoux et se tournant vers la caméra, elle a laissé plus d’un essoufflé tout en portant un tang @ en couleur rouge de dentelle, sa poitrine nue, ses cheveux ondulés et un chapeau de Noël en accessoire.

Joyeux Noël Wolfgang! »A écrit Jem Wolfie dans le post.

Sans aucun doute, c’est un beau cadeau de la célébrité internet pour ses followers qui n’arrêtent pas de la louer dans chacune de ses publications sur les réseaux sociaux.

Comme prévu, cette photographie a fait sensation auprès des internautes et à ce jour, elle compte plus de 160 mille likes et des milliers de commentaires de ses fans qui sont de plus en plus amoureux de cette belle fille.

Ce serait mon cadeau de Noël … “,” Waooooo “,” Yummy “,” Yummy baby “,” Everything with you mommy “,” On a le plaisir d’un autre cadeau de Noël cette année? “,” UNE FEMME PARFAITE EXISTE ET CETTE FEMME EST VOUS “, étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

Cliquez ici pour voir la photo de Jem.

Il convient de mentionner que la résidente de Perth, en Australie-Occidentale, compte jusqu’à présent plus de 2,5 millions d’abonnés uniquement sur son compte Instagram officiel, elle vend également ses propres produits, des livres électroniques et des recettes d’exercices, et gagne des milliers de dollars en utilisant la célèbre plateforme Seulement les fans.

C’est ainsi qu’à travers cette fameuse page et la vente de produits individuels, la belle fille a réussi à gagner plus d’un million et demi de dollars depuis août dernier, selon le site Perth Now, et il ne fait aucun doute que le pouvoir la célébrité ne fera qu’augmenter.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Wolfie a décidé de conserver une partie de son contenu derrière un mur de paiement d’influence et de facturer aux abonnés des frais d’abonnement mensuels pour les vidéos et les photos.

Puisqu’une personne peut payer à partir de 10 $ par mois pour voir son contenu et depuis août dernier, la blonde aux courbes a fait plus d’un million et demi de dollars sur le site.

D’autre part, Wolfie, qui est également mannequin et fan de fitness, partage très continuellement des vidéos dans lesquelles il montre ses capacités en tant qu’excellent basketteur et aussi son grand don en musique.

Eh bien, ce que très peu de gens savent, c’est que Jem Wolfie elle aurait pu le faire en tant que basketteuse n’eut été d’une blessure au genou qu’elle a subie à l’âge de 17 ans, lorsqu’elle s’est malheureusement rompue son ligament croisé antérieur et son ligament collatéral médial.

Malgré cela, actuellement âgé de 26 ans, il continue de pratiquer le sport du panier pour rester en forme.

En ce qui concerne ses compétences dans le monde de la musique, c’est quelque chose qu’elle a fait connaître dans plusieurs de ses publications où elle montre à ses fans des vidéos d’elle jouant des instruments.

