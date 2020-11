Noël approche! Netflix lance la liste des titres de Noël | Pixabay

La période de l’année que beaucoup de gens désirent est enfin arrivée, Noël et Netflix Il est l’un des premiers à savoir comment choyer ses abonnés, c’est pourquoi il a déjà annoncé ses premières pour cette saison de Noël.

Si vous faites partie de ceux qui attendent la fin du mois d’octobre pour faire place au Noël, cela vous intéressera sûrement, puisque nous partagerons les titres de Noël qui sont et arriveront dans le catalogue Netflix.

L’année dernière, depuis le 4 novembre, les abonnés à la plate-forme ont commencé à profiter de plus de séries et de films de Noël, selon des données sur la visualisation quotidienne du contenu original.

C’est pourquoi pour Netflix À partir de cette semaine, la date est officialisée pour sortir les décorations de Noël et la garde-robe d’hiver, faire une pause devant l’écran et bien sûr profiter des titres de Noël qu’elle a pour vous.

Comme prévu, Netflix ne laisserait pas ses millions d’abonnés sans guide pour profiter de ces titres et c’est pourquoi il a partagé une liste de sorties et a réaffirmé certains titres déjà disponibles sur la plateforme.

Ici, nous le partageons:

MAINTENANT DISPONIBLE!

Les chroniques de Noël Une trilogie de prince de Noël Le calendrier de Noël Noël en Afrique Noël, fou Noël Calendrier Klaus amour Nuits blanches Le chevalier de Noël Princesse échange Cloué! Happy Holidays Sugar Rush Christmas Delights Operation Merry Christmas (PREMIERE)

10 NOVEMBRE

13 NOVEMBRE

Jingle Jangle: Un Noël magique

18 NOVEMBRE

Relookings festifs avec M. Christmas

19 NOVEMBRE

Princesse Swap 2

20 NOVEMBRE

22 NOVEMBRE

Dolly Parton Noël sur la place

25 NOVEMBRE

Les chroniques de Noël 2

27 NOVEMBRE

Dance Dreams: The Chocolate Nutcracker Sugar Rush Holiday Treats: Saison 2

1ER DÉCEMBRE

Le souhait de Noël d’Angela Les films de Noël qui nous ont fait

3 DÉCEMBRE

Juste un autre Noël / Tudo Bem No Natal Que Vem

PROCHAINE SORTIE EN DÉCEMBRE

Noël à la maison: Saison 2 Comment ruiner Noël

Il ne fait aucun doute que les films de Noël de NetflixMalgré leur esthétique de la porcelaine et leurs valeurs loufoques, ils ont réussi à se tailler une place dans le cœur de millions de personnes à travers le monde, en fait peut-être celles qui font partie de la population à risque cette année.

Il est donc temps de faire le chocolat chaud et de sortir les couvertures pour commencer notre marathon de films de Noël, après tout, Netflix aura les meilleures sorties.

Et c’est qu’une fois Halloween et le Jour des Morts passés, nous considérons qu’il est déjà valable de se préparer à notre période préférée de l’année: Noël.

En fait, on a vu sur les réseaux sociaux que beaucoup ont même sorti les décorations de Noël du placard et ont commencé à décorer leur sapin, heureusement le froid se fait sentir et il n’y a pas de meilleur plan que de préparer un chocolat chaud, se couvrir de couverture et ressentir l’esprit Noël.

Il semble cependant très bientôt qu’il ne reste qu’environ six semaines avant le 25 décembre, bref, il est temps de commencer notre déjà traditionnel marathon de films de Noël.

Et nous ne vous demandons pas d’oublier les classiques comme Elf, Le Grinch ou Mon pauvre ange, puisque personne ne leur pardonne, nous vous recommandons seulement d’écrire ces titres qui sortiront sur la plateforme et qui vous feront sûrement sentir que le Noël est plus proche que vous ne le pensez.

Que vous souhaitiez profiter de comédies musicales ou d’une romance magique, il ne fait aucun doute que Netflix Il aura tout ce dont vous avez besoin pour célébrer la période la plus festive de l’année.

