voici de nombreuses choses à ne pas manquer sur Noël. Des semaines de beuverie épuisant et la gueule de bois qui suit. Amusement forcé au bureau. Chuchotez-le: voir des parents particuliers. Mais j’ai hâte de passer quelques jours en famille à la fin du mois de décembre plus que jamais cette année. N’en avons-nous pas tous besoin?

Malgré le yoga Zoom et le pain à la banane, 2020 a été une année de stress et de solitude. Ne pas se voir a été difficile. Les événements marquants, comme les naissances et les mariages, n’étaient pas correctement célébrés. Les étudiants sont restés coincés dans les couloirs pendant leurs premières semaines loin de chez eux et beaucoup d’entre nous ont passé des mois seuls, inquiets pour le travail. Nous avons tous besoin de passer du temps avec nos proches.

Les conseillers scientifiques du gouvernement nous ont dit cette semaine que sortir à Noël pourrait signifier une fermeture pour le début de l’année prochaine. Mais qui sort de toute façon en janvier? C’est un mois de sobriété et d’ennui, un temps pour rester à l’intérieur, à l’abri des nuits froides et sombres. Économisez de la bonne télévision.

Tout le monde ne fêtera pas Noël. Ceux dont le Diwalis ou d’autres fêtes religieuses ont été perturbés mais n’ont pas obtenu de clémence de verrouillage sont raisonnablement irrités qu’un chrétien soit traité différemment. Certains ne peuvent pas rendre visite à leurs proches dans des pays encore enfermés. D’autres protègent ou ont une famille qui se protège.

En plus de cela, des milliers d’entre nous passent Noël seuls de toute façon, par choix ou autrement. Au risque de paraître festif, peut-être devrions-nous plus que jamais penser aux gens seuls cette année, et chercher de nouvelles façons de s’unir en tant que pays (est-ce que quelqu’un se souvient d’avoir applaudi pour les aidants?).

Pour être clair: bien sûr, nous devons écouter les scientifiques. Je ne veux pas encourager plus de décès au moment où nous revenons à une sorte de normalité. Si

Chris Whitty nous dit de rester enfermé, faisons-le.

Mais s’il ne le fait pas, je dis: éclatez le sherry et les crackers, juste pour quelques jours, et bienvenue dans un Noël Covid. Faisons tous des prélèvements dans nos cavités nasales pour passer un temps précieux ensemble à regarder à moitié le discours de la reine (portera-t-elle un masque?). Si vous le pouvez, achetez des produits de fête auprès d’entreprises locales qui comptent sur Noël pour survivre toute l’année. Chantez mal des chants dans l’intimité de votre propre maison, au lieu de lors de la visite annuelle de l’église.

Ceux d’entre nous qui ont la chance de se rencontrer pour Noël l’apprécieront vraiment cette année. Et les traditionnelles retombées familiales festives devraient nous rendre tous heureux de revenir en lock-out pour 2021.