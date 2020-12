Noël coquin avec Ana Cheri! le modèle montre une micro tenue | Instagram

Le modèle américain Ana Cheri Il a partagé sur son compte Instagram officiel une nouvelle vidéo avec laquelle il a volé plus que des soupirs de ses fans et avec laquelle il fera sûrement croire au Noël à tous ceux qui ont arrêté de le faire, car ils demanderont sûrement au Père Noël que la belle femme d’affaires soit leur cadeau, elle est pour sa part plus que prête avec sa minuscule tenue et son chapeau.

Dans quelques jours, nous profiterons du réveillon de Noël suivi de Noël, pour des millions de personnes cette fois-ci est l’une des plus attendues pour plusieurs raisons, la principale même si elles ne veulent pas l’accepter sont les cadeaux que nous recevons, un autre des points les plus importants est que les familles se réunissent.

Un point très important pour ce prochain Noël est qu’il peut y avoir des restrictions à cet égard car nous continuons dans le rouge par rapport à la pandémie, cependant nous pouvons profiter de voir des photos, des vidéos et pourquoi pas aussi des appels vidéo avec nos proches, et notre chères célébrités comme Ana Cheri Nous aimons les voir sur leurs réseaux sociaux.

La belle Ana Cheri apparaît dans sa dernière vidéo exhibant, comme d’habitude, ses beaux charmes alors qu’elle secoue un peu ses épaules pour qu’elles bougent un peu plus, elle porte une jupe courte bien qu’un peu ample, chose rare pour elle Il porte également le chapeau rouge typique que nous utilisons à cette époque, des bas rouges à rayures blanches.

Ceci est ma belle vidéo, consultez ma bio pour voir la coquine Envoyez ceci à un ami! », A écrit Ana Cheri.

Ses fans ont immédiatement commencé à réagir dans sa publication, qui compte déjà plus de 163 mille coeurs rouges et les commentaires s’élèvent à plus de 1300, dans sa description ses adeptes ont immédiatement commencé à réagir avec ses commentaires, il y avait ceux qui voulaient l’avoir dans leurs maisons pour Noël et d’autres qui étaient limités à répéter à quel point c’est beau.

Je veux un comme ça pour Noël “,” La tradition préférée devrait être toi sous le sapin le matin de Noël “,” Ohh Santa je veux un @anacheri pour Noël, merci “, ont écrit quelques fans.

Ana Cheri Il ressemble à un beau gobelin dans sa vidéo, dont il fait la promotion pour sa page OnlyFans, en vous abonnant (gratuitement), vous pouvez profiter du contenu qu’il lance pour ses fans.

Peut-être qu’une des raisons pour lesquelles elle a décidé de lancer sa page gratuitement était due aux restrictions d’Instagram, récemment, elle a partagé des photos que l’application censurait, auxquelles elle était très ennuyée d’avoir partagé à nouveau la photo où elle a également ajouté l’image qu’Instagram Il l’a envoyé lui dire que sa photo avait été enlevée, la même où il portait un haut et un pantalon, la seule chose qu’il montrait était un petit ventre.

Constamment Ana Cheri Elle apparaît éblouissante dans ses instantanés ou vidéos, montrant beaucoup de peau, pour cette raison cette censure la dérangeait beaucoup, avec plus de deux mille publications, la mannequin américaine de 34 ans gâte ses fans avec ses images séduisantes où elle montre ses charmes en détail et des maillots de bain minuscules ou des tenues transparentes et en dentelle, ces dernières sont l’une des meilleures combinaisons que l’on voit tout au long de vos publications.

Ana Cheri, en plus d’être connue comme mannequin, est aussi youtubeuse, influenceuse, femme d’affaires, coach fitness et star des réseaux sociaux, bien qu’elle soit un peu plus active sur son compte Instagram officiel, elle ne néglige pas ses autres activités et essaie de toujours montrer quelque chose nouveau partout.

