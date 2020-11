T

des foyers de Britanniques pourraient passer Noël dans l’isolement après avoir été diagnostiqués à tort avec Covid-19 dans le cadre des plans de tests de masse des ministres, ont déclaré des scientifiques aujourd’hui.

Un groupe d’experts indépendants a demandé que l’opération Moonshot de 100 milliards de livres sterling du Premier ministre soit «suspendue» jusqu’à ce qu’il puisse être prouvé que le dépistage des coronavirus ne causait pas de dommages involontaires et était rentable.

Le professeur Jon Deeks, expert en biostatistique à l’Université de Birmingham, a déclaré que les tests Innova de «flux latéral» utilisés par le gouvernement avaient un taux de «faux positifs» de près de 0,4%, selon une étude officielle commandée par les ministres.

La semaine dernière, 600 000 tests d’écoulement latéral ont été envoyés aux dirigeants de la santé publique à travers l’Angleterre dans le cadre d’un nouveau projet pilote pour cribler les «groupes prioritaires».

Interrogé sur ce qui se passerait si les tests étaient intensifiés pour couvrir la population britannique de 66 millions d’habitants avant la période de Noël, il a déclaré: «Nous finirons par obtenir des résultats faussement positifs pour 400 000 personnes dans le pays. Leur Noël serait verrouillé – à tort.

«Ce n’est pas une manière appropriée de nous assurer que nous passons un Noël en toute sécurité. Je pense que cela pourrait faire beaucoup de mal. Vous aurez détruit 400 000 personnes – et leurs familles – Noël en faisant cela.

Un projet pilote de deux semaines a été lancé à Liverpool, les conseils, y compris les arrondissements de Londres, ont été encouragés à postuler pour les tests et toutes les fiducies du NHS devraient recevoir des kits de test d’ici la fin de cette semaine pour tester le personnel de première ligne deux fois par semaine.

Le dépistage de masse des étudiants universitaires devrait également commencer le mois prochain.

Le gouvernement a déclaré la semaine dernière que les tests effectués par l’université d’Oxford et le laboratoire Public Health England de Porton Down avaient révélé que les tests Innova – le meilleur des 40 appareils testés – avaient détecté plus de 70% des personnes atteintes de covid et étaient «efficaces». pour détecter ceux qui ont une charge virale élevée, à savoir ceux qui sont plus susceptibles d’être infectieux.

Mais lors d’un point de presse du Science Media Center aujourd’hui, les plans de Moonshot ont été vivement critiqués par le professeur Deeks, le professeur Allyson Pollock, de l’Université de Newcastle, le professeur Sian Taylor-Phillips, de l’Université de Warwick, et le Dr Angela Raffle, de l’Université de Bristol.

Le Dr Raffle, un consultant en santé publique avec 35 ans d’expérience dans les programmes de dépistage, a déclaré qu’il s’agissait de «l’utilisation la plus contraire à l’éthique des fonds publics pour le dépistage que j’aie jamais vue».

Elle a déclaré que le Comité national de dépistage du Royaume-Uni – qui décide de dépister ou non la population pour des maladies telles que des cancers particuliers – n’avait pas été consulté.

Elle a déclaré que l’opération Moonshot était «vouée à l’échec lamentable» et a déclaré: «C’est comme construire un tunnel sous la Manche sans demander aux ingénieurs civils d’examiner les plans.»

Les préoccupations incluent le fait que le test rapide peut ne pas détecter le covid chez 25 à 50% des personnes asymptomatiques qui sont testées – ce qui leur donne un faux sentiment de sécurité qu’ils sont en sécurité pour continuer leur vie normale.

Le professeur Taylor-Phillips a déclaré que l’augmentation du nombre de tests accessibles au public n’était pas la solution. La question devrait plutôt être: «Quel est l’effet de cette proposition Moonshot sur le nombre de nouvelles infections, hospitalisations et décès? Va-t-il l’augmenter ou le diminuer? »

Elle a ajouté: «Si nous pensons aux méfaits, combien de personnes se verront-elles dire de s’auto-isoler inutilement?

«Lorsque les personnes infectées par [covid] test négatif, sont-ils faussement rassurés, adoptent-ils un comportement à risque? Vont-ils voir leur grand-mère? Est-ce qu’ils arrêtent de porter un masque parce qu’ils ont été faussement rassurés qu’ils n’étaient pas contagieux?

(Les étudiants et le personnel font la queue devant une unité mobile de test de coronavirus pour le personnel asymptomatique et les étudiants installés dans un parking de l’Université de Portsmouth / PA)

Les «conséquences imprévues» des plans incluent le «coût d’opportunité» des différents types de soins de santé que le Royaume-Uni ne pourra pas se permettre en raison de l’investissement massif dans des tests réguliers d’une population largement sans symptômes – ou du virus lui-même.

Ils ont dit qu’une meilleure approche serait d’améliorer le dépistage et le dépistage des personnes présentant des symptômes – puis de s’assurer qu’elles avaient le soutien financier pour s’auto-isoler. On pense qu’environ 20% seulement des personnes invitées à s’isoler respectent toutes les règles.

Le professeur Pollock a déclaré que Boris Johnson avait tort de prétendre que les tests d’écoulement latéral étaient des «tests d’infectiosité». Elle a dit que c’était un «mythe» de suggérer que les gens pouvaient obtenir un résultat négatif le matin et vaquer à leurs occupations normales l’après-midi.

Elle a déclaré: «Ces 100 milliards de livres sterling pourraient être mieux dépensés. Les preuves pour le dépistage ne sont pas là. Les preuves autour des tests sont faibles et faibles pour le moment et doivent être améliorées. Le programme Moonshot doit être suspendu jusqu’à ce que le rapport coût-efficacité et l’optimisation des ressources de l’un de ces programmes soient bien établis. »

Le ministère de la Santé a été sollicité pour commentaires.