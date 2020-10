Noelia prend “un bain de lune” porte un seul vêtement | Gracieuseté de Noelia

La chanteur d’origine portoricaine Noelia Lorenzo Mongue Mieux connue simplement sous le nom de Noelia, elle a partagé une photo sur son compte Instagram où elle prend un “bain de lune” avec un seul vêtement.

En plus d’être une chanteuse, actrice et talentueuse femme d’affaires Noelia était dédiée au mannequinat, mais exclusivement pour ses propres marques, faisant la promotion de ses propres vêtements que vous pouvez acheter sur ses pages.

Le simple fait d’entendre le nom de la belle célébrité donne envie de savoir ce qu’elle fait, en plus du fait qu’elle est devenue une excellente femme d’affaires, sur son compte Instagram elle fait généralement la promotion de sa page privée, ceci à travers des photographies intenses et quelques qu’une autre vidéo, celles-ci qui laissent sûrement plus d’un de ses adeptes à bout de souffle en des occasions constantes.

Il compte actuellement 1 million 300000 abonnés sur son compte Instagram officiel, il n’a presque pas atteint 5000 publications et il télécharge souvent des images, et c’est la seule application où il partage des informations sur sa vie, ses entreprises et ses réalisations.

L’interprète de “Clávame tu amor” est consciente que montrer sa silhouette n’est pas son seul talent, elle pourrait vous dire qu’elle serait l’une des mineures, car tout au long de sa carrière, elle s’est identifiée comme une excellente chanteuse et maintenant aussi une femme d’affaires.

Noelia a aujourd’hui surpris des millions avec ses différentes sociétés, que nous verrons probablement dans peu de temps à la Bourse de New York, qui jusqu’à présent est l’un de ses plus grands objectifs, elle y parviendra sûrement bientôt!

TRÈS IMPORTANT / MÉDIAS En ce moment, je me concentre sur la croissance dans le domaine industriel, dans mes obligations d’employeur, dans la réalisation de la croissance économique nécessaire pour donner la sécurité à toutes les personnes qui travaillent avec moi et que cela se reflète dans les avantages pour leurs Familles, DEVENIR ENCEINTE N’EST PAS UNE OPTION À CE MOMENT, PLUSIEURS MÉDIAS SIGNALENT UNE AUTRE CHOSE. Si vous me voyez dans une vidéo être soudainement enflée dans le ventre, c’est parce que plusieurs fois lorsque j’ai mes règles, j’ai tendance à devenir très enflammée, comme beaucoup de femmes. Ou parce que je mange trop, cela arrive aussi, je suis très mangé, j’aime la bonne nourriture, mais ce n’est pas ce qu’ils rapportent. IL EST DONC CLAIR QUE JE NE SUIS PAS ENCEINTE. Un post partagé par Noelia (@noeliaofficial) le 1 octobre 2020 à 16h44 PDT

Sur sa photo, elle apparaît seins nus et porte des leggings qui ont des coupures au bas et sur les côtés, de sorte que sa peau est assez bien vue car ils sont également transparents.

Si vous souhaitez voir la photo du chanteur, cliquez sur le LIEN suivant pour profiter du panorama

Grâce au fait que Noelia est une célébrité dédiée à son travail et à sa propre image, nous avons entendu son nom à plusieurs reprises, notamment lorsqu’elle a aidé le secteur de la santé au début de la pandémie, car elle possède plusieurs restaurants qu’elle a décidé soutien en proposant des dîners ou des déjeuners pendant trois mois à tout le personnel travaillant dans le secteur de la santé.

Une autre des merveilles qu’il a imaginée a été la création d’une entreprise qui se consacrait au travail de l’acrylique, qui a contribué à protéger les travailleurs qui avaient besoin de se rendre sur leur lieu de travail à l’époque et avec ces acryliques grâce au chanteur. Ils ont réussi à se protéger, en même temps que leur société PROTECOM lançait des masques de protection contre le coronavirus à vendre, Noelia a décidé d’en faire don plusieurs au secteur de la santé.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Sa même entreprise (PROTECOM), la même entreprise, s’est consacrée à la construction de capsules de désinfection, qui ont justement beaucoup aidé pour que les personnes qui veulent entrer quelque part passent d’abord par cette capsule, qui élimine toute toxine pouvant causer Covid-19.

Récemment, un média a répandu une rumeur selon laquelle Noelia était enceinte, attendant son premier bébé, mais elle a décidé de nier ce qu’ils prétendaient car la chanteuse se consacre exclusivement à sa carrière en ce moment.

D’après ce que nous savons de l’histoire de Noelia, sa vie n’a pas été assez simple, mais elle a réussi à aller de l’avant en combattant et en s’efforçant chaque jour, elle connaît assez bien le secteur et le marketing et sait vendre ses produits ainsi que ses services, ce qui que peu d’entrepreneurs qui étaient les premiers artistes comprennent.

Lire aussi: Montrez votre silhouette chantante Noelia en dansant audacieusement