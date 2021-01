Noelia prépare sa baignoire Habillée de quelques fils! | Instagram

Connue pour ses chansons romantiques et pop, la chanteuse d’origine portoricaine Noelia Il a de nouveau choqué ses fans, ceci grâce à une photo qu’il a mise en ligne sur Instagram, dans laquelle il prépare un délicieux bain dans son jacuzzi tout en ne portant que quelques fils qui couvrent à peine sa silhouette.

Noelia est connue pour avoir une figure enviable, au fil des années nous l’avons vue se produire sur scène et sur son Instagram, la seule application avec laquelle ses followers peuvent avoir un contact avec elle, en plus de ses OnlyFans, avec tant d’activités que ce serait un peu compliqué d’avoir d’autres applications pour les gérer, alors vous décidez de vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez gérer.

L’interprète de “Donnez-moi une raison” lui a montré plus tard des charmes à son image alors qu’elle était sur le dos appuyée sur le jacuzzi, il est donc possible d’apprécier qu’elle porte un body, peut-être de sa collection “Noelicious”. Noelia Elle a été chargée d’être son propre mannequin, ce qui a beaucoup fonctionné pour elle car chaque fois que nous la voyons utiliser différents modèles de sa collection, ses fans ont donc une idée de l’apparence de ces vêtements.

Je vous attends, venez me voir tout de suite sur mon compte OnlyFans et VOUS POUVEZ VOIR TOUT ce que vous ne pouvez pas voir ici … Je vous attends maintenant sur mon compte OnlyFans. N’ATTENDS PLUS. Inscrivez-vous maintenant !! », a-t-il écrit dans son message.

SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO, CLIQUEZ ICI.

A partir du moment où vous regardez l’image, il semble que Noelia est tout à fait naturelle, en raison de la pose dans laquelle elle est, elle est un peu inclinée, révélant son arrière, lorsque vous faites attention à l’instantané, c’est lorsque vous regardez le corps dans une petite partie, c’est rose qui est tenue par quelques fines lanières, le jacuzzi est prêt avec suffisamment de mousse et quelques pétales de rose, c’est une scène très romantique.

Malheureusement l’image a bloqué les commentaires de ses followers, qui auraient sûrement mis des centaines de mots vantant sa beauté et affirmant que c’est une beauté totale.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

En plus d’être chanteur Noelia C’est aussi une grande femme d’affaires, en fait, il y a quelques mois, elle a été reconnue comme la femme entrepreneur de l’année, grâce aux projets qu’elle a lancés lors d’une pandémie, l’interprète de “Allons à la plage” a immédiatement réagi à la situation qui était vivant au Mexique en soutenant le secteur de la santé avec de la nourriture et des masques acryliques que sa société PROTECOM a créés pour se protéger du virus.

Malgré le fait qu’en 2020 nous sommes dans une forte pandémie qui semble jusqu’à aujourd’hui continuer la chanteuse, femme d’affaires, actrice, mannequin et influenceuse n’a pas cessé de travailler, Noelia a toujours cherché un moyen de rester occupée même lorsque nous étions enfermés, Sans aucun doute, c’est une femme dévouée et au fil des ans, elle est devenue une grande entrepreneuse.

Avec plus de 20 ans de carrière Noelia Il connaît très bien le marché et maintenant aussi les goûts de ses followers, il chouchoute continuellement ses admirateurs avec des photos attrayantes et coquettes ainsi que quelques vidéos, peut-être cela avec un double objectif car il est également chargé d’inviter constamment son compte OnlyFans. , où il a sûrement un contenu beaucoup plus exclusif et révélateur qui fascine les personnes qui sont abonnées à sa page.

Avec plus de cinq mille publications sur Instagram, l’interprète de “Tú” continuera à conquérir les cœurs grâce à son contenu, en plus de nous faire part de ses nouveaux projets et réalisations, avec les prochains albums en anglais et en salsa qu’elle lancera.

A lire aussi: Noelia prépare un album en anglais et un autre de Salsa pour 2021!