Noelia ravit ses fans Sans vêtements sous une micro robe!

La femme d’affaires et aussi chanteuse Noelia De la manière la plus ingénieuse, elle trouve toujours un moyen d’attirer l’attention de ses followers, la plupart du temps elle y parvient avec ses vidéos où elle ravit l’élève de ses fans, mais dans cette dernière, elle semble montrer à tous ceux qui la voient que sous son micro robe le noir n’a rien en dessous.

Bien que Noelia ait plus de 20 ans de carrière, ce n’est qu’il y a quelques années qu’elle a commencé à attirer davantage l’attention des internautes, puisque l’interprète de “How it hurts” s’est consacrée à la promotion de ses OnlyFans et de sa silhouette exquise Que la seule chose qu’elle a réalisée est d’attirer encore plus l’attention car elle sait très bien que ce type de contenu se vend et très bien, donc elle en profite comme toute autre célébrité.

Avec chacun de vos messages Noelia Il chouchoute ses fans, sait parfaitement ce qu’ils aiment, et le partage, à ce jour, il a plus de cinq mille publications sur Instagram, le seul réseau social qu’il a actif, c’est sûrement le cas en raison de la multitude d’activités que vous devez le faire, vous n’avez que le temps de publier sur Instagram et non dans la grande variété d’applications qui existent sur Internet aujourd’hui.

A cette occasion, elle s’est préparée à publier une vidéo portant une micro robe de dentelle Avec des manches longues, apparemment le tissu de la micro jupe était différent du haut, au dos la dentelle était assez claire et un décolleté qui laissait un peu voir sa peau, la scène était un peu sombre, on pouvait à peine le distinguer la belle portoricaine.

Ce qui a le plus retenu l’attention Noelia C’était qu’il était plus qu’évident qu’elle ne portait rien sous sa jupe, malgré cela, elle faisait très attention à ce qu’elle montrait, mais de la même manière sûrement en la voyant certains cœurs se seraient accélérés juste en s’imaginant être Dans la scène.

La vidéo qu’il a partagée a été faite dans le but que ceux qui l’ont vu décident de s’abonner à sa page OnlyFans, avec laquelle il lance des publications audacieuses en faisant la promotion depuis longtemps, il a sûrement déjà assez d’abonnés mais ce n’est pas mal d’en avoir plus.

Il paraît que Noelia Il se concentre beaucoup sur ses OnlyFans, mais ce n’est pas la seule activité qu’il fait sûrement au quotidien, bien que montrer sa silhouette et ravir ceux qui la voient est un travail acharné car il ne s’agit pas seulement de prendre une vidéo ou une photo et c’est tout, mais Comme cela prend beaucoup de temps, la chanteuse consacre du temps à ses fans et à chacune de ses entreprises.

Avec 41 ans et une figure enviable, l’interprète de “Give me a reason” parvient à ce que ses fans imaginent diverses scènes se trouvant avec elle, ceci à plusieurs reprises qu’ils ont ouvertement partagé dans leurs commentaires, malheureusement dans plusieurs publications de la mannequin et femme d’affaires également Il a décidé de les bloquer, peut-être pour deux raisons, que d’autres personnes n’écrivent pas ce type de messages risqués et pour protéger les autres, tant qu’ils ne sont pas offensés ou contrariés en les lisant.

Noelia pense constamment à ses admirateurs, alors elle a sûrement pris des bas pour prendre un peu plus soin de son image et que certains autres n’essaient pas d’aller trop loin avec justement ce qu’elle projette vers les autres, vous ne croyez pas.

