Noelia s’exhibe dans un minuscule body rose qui attire les regards! | Instagram

Le chanteur d’origine portoricaine Noelia Interprète d’innombrables tubes, elle a décidé de chouchouter ses fans tout en portant un joli minuscule body rose, qui attire plus de regards qu’autre chose, nul doute qu’elle sait attirer l’attention quand elle le souhaite.

Etre (on pourrait dire comme ça) l’un des pionniers de la page Seulement les fans Noelia a trouvé une nouvelle façon de divertir ses fans et de libérer un peu de toute l’énergie affectueuse qu’elle apporte toujours avec elle.

L’interprète de “Donnez-moi une raison” fait partie de ces femmes qui ne peuvent cacher ses sentiments, elle a aussi tendance à toujours montrer son désir et ses objectifs à travers des vidéos et des photos qu’elle partage, car son plaisir est un enjeu important, donc constamment invite ses fans à s’abonner à sa page.

Noelia Elle a réussi à la rendre occupée grâce à ses multiples activités sur lesquelles elle se concentre quotidiennement, bien sûr qu’elle n’en laisse jamais de côté, mais avec cette pandémie on pourrait dire qu’elle s’est un peu plus concentrée sur ses OnlyFans, où elle ne peut pas avoir contact avec ses «clients» pour ainsi dire, contrairement à ses cabarets, restaurants et ainsi de suite, où c’est le service client.

Il vidéo qu’il a partagé, bien que cela dure quelques secondes, il a pleinement accompli sa mission, il s’agit simplement de le télécharger pour que vous puissiez en profiter immédiatement sans avoir à le rechercher sur Instagram, ici nous vous le présentons

Je vous attends maintenant dans mon compte Only Fans. N’ATTENDS PLUS. S’inscrire maintenant !! Utilisez le lien dans mon profil et vous verrez tout “, description de sa vidéo.

Bien que Noelia ait décidé de bloquer la boîte de commentaires de ses publications, il est certain que dans le passé elle l’a félicitée pour sa publication où elle montre une partie de ses charmes sans honte.

Bien qu’elle ait 41 ans, elle continue d’avoir une silhouette spectaculaire que beaucoup de jeunes femmes de 20 ans plus jeunes aimeraient avoir, cela est sûrement dû au fait qu’elle fait de l’exercice constant, et même si à certaines occasions elle nous a montré de délicieux plats de rue, nous ne doutons pas qu’elle prenne bien soin d’elle. figure avec son régime, bien sûr qu’il a parfois des «goûts culinaires coupables».

Sur sa page OnlyFans, vous devez vous abonner pour profiter du contenu de sa page le tout pour un montant modeste par mois, jusqu’à présent, il n’a que 102 publications, il a des promotions dont vous pourriez profiter si vous payez trois ou six mois qui dépend de vos goûts et de votre budget.

D’après ce que l’on peut voir sur son compte, il compte plus de 23 mille likes, un chiffre qui ne cesse d’augmenter grâce à ses publications sur Instagram où il invite ses fans à s’abonner.

Noelia n’est pas la seule célébrité à avoir décidé de lancer ce type de page, mais c’était peut-être l’une des premières, car depuis longtemps elle fait la promotion de ses OnlyFans, jusqu’à présent il n’est pas possible de savoir combien de temps cela fait. Il s’est aventuré dans cette industrie, mais ce qui est certain, c’est qu’elle durera encore de nombreuses années.

Bien que beaucoup disent que Noelia se consacre uniquement à la promotion de ladite page, la vérité est que la chanteuse est bien plus qu’un simple mannequin qui vend du contenu en photos ou en vidéos, elle est aussi une grande femme d’affaires et entrepreneure qui vise à percer en bourse. valeurs à New York, il y a en fait plusieurs activités que Noelia développe tout au long de la journée, ce serait intéressant si vous en saviez un peu plus sur elle.

