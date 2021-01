Noelia triomphe avec des chansons audacieuses en anglais! | Instagram

Le chanteur de tubes comme Tú, Como hule et Candela est devenu une icône de la musique latine, il ne fait aucun doute que Noelia continue de surprendre, il est maintenant entré sur le marché américain et a lancé chansons en anglais devenus un succès, est-il possible que la même chose se produise également au Mexique?

La belle célébrité de la musique a partagé une nouvelle à laquelle peu de gens s’attendaient peut-être, mais nous sommes sûrs qu’il en reste plus d’un la bouche ouverte, sans aucun doute Noelia sait très bien comment attirer l’attention et trouve toujours un moyen de nous le faire. à savoir.

C’était au moyen d’un vidéo qui a partagé sur son compte Instagram officiel où il nous captive avec sa voix interprétant une petite partie de son single en anglais, beaucoup de rythme et surtout de voir Noelia montrer votre silhouette est pour beaucoup la combinaison parfaite.

Récemment, la belle portoricaine nous a donné un peu d’avance avec une publication, dans laquelle elle nous disait qu’elle sortirait un album complet en anglais, en plus de l’un de Salsa, elle travaillait sûrement dessus depuis un certain temps, apparemment elle a déjà sorti trois singles en anglais qui déclare avoir atteint le Billboard Charts en anglais c’est une grande réussite pour tout artiste, cependant, en consacrant l’essentiel de sa carrière à la musique en espagnol en se faisant une présence sur le marché américain avec des chansons en anglais, on pourrait dire que cela lui donne une amélioration encore plus grande.

Dans la publication qu’il a partagée, il mentionne qu’il a eu des collaborations avec le producteur, rappeur, DJ et chanteur des États-Unis Timbaland, mais il a allégué que dans les médias latins cette nouvelle n’avait pas été partagée jusqu’à aujourd’hui, c’est un grand honneur pour nous de vous partager Cette nouvelle, qui à son tour, est une grande avancée pour la carrière de Noelia, qu’elle a déployée tant d’efforts tout au long de ces plus de 20 ans.

Sûrement les fans de Noelia Ils seront ravis de cette nouvelle car lors du lancement de nouveaux albums, cela va de pair avec de nouvelles présentations, des promotions de concerts et la possibilité de la voir sur scène.

Quelque chose d’important qu’il a ajouté dans sa publication est le fait que l’industrie latine a attiré l’attention du monde entier, affirmant que l’union des “chefs de la musique”, comme mentionné, a contrôlé l’industrie latine, donc en n’ayant pas Relation directe ou contrat avec une chaîne de télévision ou un autre média Noelia elle-même a dû se battre pour le dire ainsi contre les «manipulations» que l’industrie fait envers les gens pour qu’ils écoutent ce qu’ils veulent.

Cette 2021 s’accompagne sûrement d’une révolution dans l’industrie de la musique, il ne sera pas si facile d’imposer davantage aux gens des artistes à la musique », a écrit Noelia dans une partie de son message.

Noelia a été caractérisée comme une artiste qui sort du moule de ce que l’on sait aujourd’hui, elle reste indépendante et fidèle à ses principes, ce qui est très important car dans ses concerts elle parvient toujours à provoquer le goût de tous les participants pour qu’ils puissent en profiter. de votre émission.

Nul doute que lorsque son nouvel album en anglais arrivera au Mexique nous espérons qu’il aura l’acceptation qu’il mérite et que, comme aux États-Unis, il deviendra immédiatement un succès, c’est quelque chose Noelia elle le mérite non seulement pour sa longue carrière mais pour l’effort qu’elle a fait au fil des ans, elle lance un nouvel album n’est pas du tout facile et elle travaille actuellement sur deux peut-être en même temps. vos nouveaux projets!

