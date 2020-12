Parmi les nombreux cinéastes qui défendent l’expérience cinématographique comme essentielle pour profiter de leurs films, peu le font avec la véhémence et la ténacité de Christopher Nolan.

Après s’être battu contre la sortie en salles de “ Tenet ”, son dernier travail, le réalisateur britannique a maintenant vu comment Warner Bros., le studio avec lequel il a sorti ses films depuis qu’il a réalisé “ Batman Begins ” en 2005, a pris un virage qui pourrait changer à jamais l’industrie cinématographique. Quelque chose dont, évidemment, Nolan ne s’est pas tus.

Suite à la décision de Warner de sortir tous ses grands films prévus pour 2021 simultanément dans les deux salles et en HBO Max, son service de streaming, Nolan a inculpé le studio et sa plateforme qu’il a, directement, décrit comme “Le pire service de streaming”.

Certains des plus grands cinéastes et stars de cinéma se sont couchés un jour en pensant qu’ils travaillaient pour le meilleur studio de cinéma et se sont réveillés pour découvrir qu’ils travaillaient pour la pire plate-forme de streaming », a déclaré Nolan dans un communiqué. à The Hollywood Reporter dans lequel il soutient que “Warner a une machine incroyable pour faire en sorte que le travail d’un réalisateur atteigne partout, à la fois dans les cinémas et à la maison” mais qu’il le “démantèle” avec cette décision.