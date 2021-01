Lundi soir, la cinéaste mexicaine Fernanda Valadez a remporté le Gotham Award du meilleur film international pour “ Sans signes particuliers ” lors d’une cérémonie virtuelle au cours de laquelle “ Nomadland ” de Chloé Zhao a été couronné meilleur film de 2020.

Les 30e Gotham Independent Film Awards, diffusés depuis une salle vide et avec les discours d’acceptation des salles des gagnants, ont donné un rare début à la saison des récompenses.

En tant que premiers prix très médiatisés à avoir lieu pendant la pandémie, les Gotham ont adopté une stratégie d’essais et d’erreurs pour organiser un spectacle qui ne pouvait pas inclure le tapis rouge habituel, des cocktails sans restriction et des ovations debout. Mais ces prix de films indépendants se sont déroulés depuis leur lieu habituel à Wall Street Cipriani, dans le Lower Manhattan, bien que sans public en direct et seulement une poignée de présentateurs.

En ouvrant la soirée, Jeffrey Sharp, directeur exécutif du Gotham Film & Media Institute, a prédit qu’il y aurait des «problèmes techniques et des problèmes» tout au long de l’événement. L’émission a été diffusée en direct sur Facebook avec des invités positionnés numériquement aux tables via un programme de poker que les organisateurs ont retravaillé pour simuler qu’ils étaient assis sur place.

“Bien que nous soyons les premiers, nous ne serons certainement pas la dernière remise de prix à explorer de nouvelles façons de se réunir”, a déclaré Sharp.

Les résultats n’ont pas toujours coulé, mais ils étaient typiques d’une pandémie qui a rendu impossible toute grande congrégation – sans parler d’un gala pompeux comme les Gothams. Les gagnants, qui ont comparu par vidéoconférence, semblaient parfois confus.

«Je pense que je suis censé parler maintenant, mais j’entends tellement d’autres personnes que je ne suis pas sûr de ce qui se passe», a déclaré Kingsley Ben-Adir, lauréat du Newcomer Actor Award («Une nuit à Miami»), Depuis une chambre d’hôtel à Londres

Ramona S.Diaz, directrice du profil de Maria Ressa “ A Thousand Cuts and Time ”, a appris qu’elle avait remporté le prix du meilleur documentaire en lien avec l’histoire d’incarcération de Garret Bradley “ Time ”, alors que le public attendait. son discours.

«Désolé, je n’entends rien. Qu’est-ce qui se passe? Dit Diaz avant de connaître son triomphe. «Oh, j’ai gagné?

Mais les Gotham, qui ont été reportés d’environ deux mois pour coïncider avec le calendrier retardé des Oscars, ont accéléré le rythme et ont eu un gagnant prévisible.

“ Nomadland ” de Zhao, mettant en vedette Frances McDormand en tant que veuve sans-abri vivant dans son camion, a été la sensation d’une saison des festivals également touchée par la pandémie, remportant les honneurs à Venise et à Toronto, en plus du prix de la meilleure photo. de la Société nationale des critiques de cinéma.

D’autre part, «Sans signes particuliers», à propos d’une mère qui traverse le Mexique à la recherche de son fils disparu dans sa tentative d’émigrer aux États-Unis, a été le premier lauréat de la dernière édition du Festival international du film de Morelia.

En ces temps fous, difficiles et sombres pour le monde entier, pour le Mexique, pour les États-Unis, je pense que le cinéma est un outil incroyable pour nous aider à nous nourrir mutuellement, car il nous donne l’opportunité de vivre un peu à la place de quelqu’un d’autre. personne », a déclaré Valadez, en anglais, en acceptant son prix lundi soir.

«Nomadland» a reçu à la fois le prix du meilleur long métrage et Gotham du public. Tous les films nominés pour le meilleur long métrage ont été réalisés par des femmes, y compris “First Cow” de Kelly Reichardt, qui figurait en tête de la liste des nominés. Zhao, dont le film «The Rider» a remporté le Gotham du meilleur long métrage il y a deux ans, a remercié les festivals qui, comme les Gotham, se sont déroulés malgré des circonstances difficiles.

Ils nous ont vraiment montré et nous ont rappelé que nous ne sommes pas seuls », a déclaré Zhao.

“Une communauté forte unie par notre amour du cinéma.”

D’autres récompenses étaient plus surprenantes. Nicole Behaire a pris l’honneur de la meilleure actrice pour «Miss Juneteenth». «Oh mon Dieu», articula-t-il alors qu’il était toujours muet. Allumant son audio, il a répété: «Oh mon Dieu.

La catégorie du meilleur acteur comprenait une nomination posthume pour Chadwick Boseman pour son travail sur «Ma Rainey’s Black Bottom», mais le prix est allé à Riz Ahmed pour «Sound of Metal».

Boseman a quand même reçu un prix spécial, tout comme Viola Davis, la co-vedette de «Ma Rainey». Les Gotham, qui peuvent donner un élan à la course aux Oscars, ont présenté une variété de récompenses en hommage lors de performances préenregistrées, y compris pour Steve McQueen (‘Small Axe’), le casting de ‘The Trial of the Chicago 7’ d’Aaron Sorkin , Ryan Murphy («The Prom») et Jeffrey Wright.

Simone Ledward Boseman, la veuve de Chadwick, a reçu le prix dans un message enregistré émouvant.

«Chad, merci, dit-il. Je t’aime. Je suis si fier de toi. Continuez à nous éclairer ».

Entre autres distinctions, le prix du meilleur scénario est allé à Radha Blank («The Forty-Year-Old Version») et Dan Sallitt («Fourteen») et le prix du réalisateur de révélation à Andrew Patterson («The Vast of Night»).

Bradley, acceptant le prix partagé du meilleur documentaire pour «Time», a regretté de ne pas pouvoir monter sur scène avec ses collaborateurs et avec les protagonistes de son film, Sibil «Fox» et Rob Richardson.

“Si c’était dans l’espace réel, il y aurait tellement plus de gens à l’étage”, a déclaré Bradley.

“Mais nous vivons actuellement dans deux dimensions.”