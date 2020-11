T

Le nombre de patients qui attendent plus d’un an pour un traitement par le NHS est plus de 100 fois plus élevé qu’il y a un an dans une démonstration choquante de l’impact de la pandémie.

Les chiffres du NHS England ont montré que le nombre d’attente de 12 mois avant le début des soins hospitaliers était passé de 1 305 en septembre de l’année dernière à 139 545 en septembre.

Le chiffre le plus récent est le pire depuis 2008 et une démonstration éclatante de l’impact en chaîne de l’arrêt de nombreuses procédures non urgentes au cours de la première vague pour permettre au NHS de traiter des milliers de patients atteints de covid gravement malades.

Mais il y avait de meilleures nouvelles pour les patients qui craignent d’avoir un cancer ou qui attendaient le début du traitement après avoir reçu un diagnostic de cancer.

Près de 200 000 personnes ont été référées par leur médecin généraliste pour des contrôles de cancer à l’hôpital en septembre – dépassant de 6 200 le niveau d’il y a un an – alors que le nombre de personnes ayant commencé un traitement était presque revenu à la normale.

Au total, 15 392 personnes ont commencé leur traitement contre le cancer, dont 14 169 ont commencé leur traitement dans les 31 jours visés.

Par comparaison, un an plus tôt, 16 377 ont commencé un traitement contre le cancer, dont 15 405 l’ont fait dans les 31 jours suivant le diagnostic.

Cela indique que les médecins parviennent à donner la priorité au traitement à ceux qui en ont le plus besoin clinique – mais il y a plus d’attente pour ceux qui sont jugés moins prioritaires.

Le nombre total de patients en attente de traitement par le NHS en Angleterre s’élève désormais à 4,4 millions, dont 1,7 million attendent plus que l’objectif de 18 semaines.

C’est en hausse par rapport aux 4,3 millions estimés en attente de traitement en août, mais en baisse par rapport aux 4,6 millions de septembre de l’année dernière.

La proportion de patients commençant le traitement dans les 18 semaines s’est améliorée de mois en mois, passant de 53,6% en août à 60,6% en septembre.

Siva Anandaciva, analyste en chef au King’s Fund, a déclaré: «Les chiffres d’aujourd’hui montrent que le NHS est toujours ouvert, avec un personnel travaillant dur pour répondre aux besoins de santé et de soins des personnes avec et sans Covid-19. Cependant, alors que les pressions augmentent, il est déjà clair que les hôpitaux doivent donner la priorité aux patients les plus malades et retarder encore une fois certaines procédures prévues.

«Avec près de 140 000 personnes qui attendent maintenant plus d’un an pour recevoir des soins et le pire de l’hiver à venir, il est clair que le NHS ne reviendra pas à la« normale »de si tôt. Même avant la pandémie, les temps d’attente diminuaient alors que le NHS faisait face à une crise de main-d’œuvre avec plus de 40 000 postes d’infirmières vacants. Pour que le NHS ait la moindre chance de réduire considérablement les délais d’attente pour les patients avant la fin de ce Parlement, il lui faudra un investissement à long terme important pour développer et soutenir sa main-d’œuvre conformément aux engagements manifestes du gouvernement pour augmenter le nombre de médecins et d’infirmières. et d’autres membres du personnel.

La fréquentation des A & Es continue d’augmenter d’un mois à l’autre depuis avril, mais reste inférieure de 26% aux niveaux d’il y a un an. Il y a eu 1,6 million de participants en octobre – 600 000 de moins qu’un an auparavant.

Le NHS England a déclaré que la chute serait “probablement le résultat de la réponse Covid-19” – suggérant que les gens restent toujours à l’écart des services A&E en raison de l’épidémie de coronavirus.

Un porte-parole du NHS a déclaré: «Malgré l’augmentation rapide des hospitalisations chez Covid, les services de cancérologie sont maintenant de retour à des niveaux pré-pandémiques, les rendez-vous chez les médecins généralistes sont en avance sur cette période l’année dernière, et les hôpitaux ont fait des progrès particuliers pour ramener les opérations électives de nuit.

«Mais il est clair que là où il y a des niveaux plus élevés de Covid, nous constatons un impact sur les soins de routine non urgents, afin que le public puisse jouer son rôle en continuant à aider à arrêter la propagation du virus.»

En ce qui concerne le cancer, le porte-parole a ajouté: «Grâce à l’incroyable travail acharné du personnel du NHS, le nombre de personnes sous traitement contre le cancer est maintenant revenu aux niveaux prépandémiques et davantage de personnes se sont présentées pour des contrôles en septembre par rapport au même mois dernier année, avec près de 200 000 références en un mois seulement.

«Le message du NHS au public a toujours été clair – ne tardez pas, aidez-nous à vous aider en demandant des soins.»