La confiance de l’hôpital du NHS responsable de la région de Londres avec les taux de Covid les plus élevés dit qu’elle peut «à peu près gérer» car elle a révélé qu’un nombre record de patients étaient sous oxygène.

Le coronavirus représente actuellement un patient sur quatre au Queen’s Hospital, à Romford, et au King George, à Ilford – contre 5% en septembre, mais on craint que le virus ne représente 30% des lits.

Les chefs de confiance du NHS de Barking, Havering et Redbridge affirment que le personnel de première ligne «travaille encore une fois énormément pour sauver des vies et préserver des vies», mais aborde la deuxième vague de la pandémie avec «appréhension».

Au total, 650 personnes sont mortes avec Covid au sein de la fiducie depuis le début de la pandémie, dont 224 depuis le début du mois de septembre.

Mercredi, il y avait 235 patients hospitalisés à Covid, contre 249 une semaine plus tôt. Il y en avait 24 en soins intensifs, un nombre qui «monte lentement», dont cinq sous ventilateurs.

La majorité sont traités dans des salles, mais plus d’un quart ont besoin d’oxygène à haute pression – une «augmentation significative» qui a porté la demande d’oxygène de la fiducie à des niveaux record, et près du maximum possible.

Il y a eu neuf éclosions de Covid dans les hôpitaux, causées par des patients atteints de Covid non détecté arrivant via le service des urgences.

Les épidémies n’ont pas affecté les zones utilisées par les patients subissant une chirurgie non urgente, mais la fiducie affirme qu’elle a eu du mal à s’attaquer à son arriéré de soins non-Covid, car il s’est avéré «vraiment difficile» de convaincre le public que les hôpitaux sont sûrs.

Tony Chambers, directeur général de Trust, a déclaré: «Le taux de prévalence communautaire de la covid est trop élevé et ne diminue pas. Nous ne voyons pas encore un avantage du verrouillage, mais j’espère que cela viendra.

Mais il a admis que les taux de cas n’étaient «pas uniformes dans toute la ville» et «les admissions à l’hôpital continuent d’augmenter dans l’est et le nord de Londres en particulier, bien qu’elles soient toujours bien en deçà du pic printanier».

Plus de 950 nouveaux cas de Covid ont été diagnostiqués à Havering au cours des sept derniers jours, 918 à Redbridge et 550 à Barking et Dagenham.

M. Chambers a déclaré au conseil d’administration que les taux de Covid dans sa zone de chalandise étaient six fois plus élevés que ceux des parties les moins touchées de Londres. Il y a au moins 54 maisons de retraite à Havering – la plupart dans un arrondissement de Londres.

Il a dit que le nombre de patients covid «n’augmente pas, mais ils ne diminuent pas non plus» et que les patients sont admis et sortis en nombre similaire. «À cet équilibre, nous pouvons à peu près gérer», dit-il.

Le médecin-chef Dr Magda Smith a déclaré: «Havering et Redbridge restent au sommet de la prévalence de Londres, et ce depuis quelques semaines. Pour le moment, il n’y a aucun signe de cette réduction.

M. Chambers a déclaré que la confiance était en mesure de «tirer un réconfort» de l’augmentation des tests de dépistage à domicile des covid pour le personnel, de la perspective d’un vaccin et du rétablissement de patients de longue durée tels que Anil Patel, qui ont nécessité 149 jours de soins.

La fiducie a été obligée de fermer les A&E de ses enfants à King George la nuit jusqu’en avril pour soulager la demande du personnel. Il n’a été en mesure de traiter que 45 à 50 pour cent des adultes dans le cadre de l’objectif A&E de quatre heures et il manque 90 lits dans l’ensemble de la fiducie.