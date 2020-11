Non, ce n’est pas un Star Destroyer standard: Moff Gideon (Giancarlo Esposito) parcourt la galaxie est un vaisseau formidable qui, malgré une analyse approfondie par les fans de Star Wars, n’a pas pu être entièrement identifié. Quel type de structure embarque les sinistres plans technologiques impériaux de Gideon? Cela signifie-t-il quelque chose de plus que l’évidence: que ce n’est qu’un moyen de transport?

Au cours de la deuxième saison, The Mandalorian a montré qu’il avait l’intention d’analyser soigneusement le, parfois, curieuses relations entre les objets portés par un personnage et leur signification. Quelque chose de plus qu’évident dans une histoire basée sur les aventures d’un chasseur de primes dont le code d’honneur consiste à ne jamais retirer le casque qui couvre son visage. Mais au-delà des particularités des Mandaloriens – et maintenant des Jedi – que l’intrigue a montrées, le côté sombre et sinistre de la série a également beaucoup à offrir.

Et l’une des choses les plus intéressantes est sans aucun doute le vaisseau commandé par Moff Gideon: un croiseur léger assez différent de ceux que l’on voit normalement dans les films et émissions Star Wars. Son navire aurait facilement pu être confondu avec un Star Destroyer, qui a une conception similaire et une puissance de feu élevée. Mais cela a aussi une signification double: ils sont généralement commandés par des officiers impériaux de haut rang et abritent un arsenal d’armes avec des légions de troupes.

Moff Gideon aux commandes dans The Mandalorian

Lucasfilm

Pour faire un peu de contexte: l’Empire est tombé à la suite de la défaite de Palpatine à la fin du Retour du Jedi, mais sa chute du pouvoir n’était pas un effondrement total de toutes les ramifications de pouvoir qui ont soutenu l’ordre dictatorial. Alors que la première saison de The Mandalorian a clairement montré que de nombreux vestiges impériaux étaient restés fidèles à l’Empire et sont toujours déterminés à le faire revivre de ses cendres, la seconde montre qu’il ne s’agit pas simplement d’une intention abstraite, mais de quelque chose de plus élaboré, dangereux et cela implique bien sûr un arsenal considérable.

En fait, les nouveaux chapitres de The Mandalorian ont clarifié une chose: la plupart des fonctions, des appuis tactiques, stratégiques et militaires sont toujours en place, y compris les navires de la marine impériale qui restent opérationnels et voyagent d’un côté à l’autre. de la Galaxie dans des bases secrètes, comme celles que Mando, Greef Karga, Cara Dune et Mythrol ont attaqué dans The Mandalorian dans le dernier chapitre de la série.

En fait, à la fin du chapitre The Siege, on pouvait voir Moff Gideon – bien sûr, il n’était pas mort et est plus que déterminé à faire tout ce qu’il faut. l’armure suspendue autour de lui dans cette scène finale intrigante – est à bord d’un grand navire impérial. Compte tenu de sa position et de la taille du navire, certains peuvent supposer qu’il s’agit d’un Star Destroyer, mais il s’agit en fait d’un croiseur léger, en particulier d’un croiseur de commandement léger de classe Arquitens.

La nouveauté? Ce navire n’est apparu une seule fois dans aucun des films, mais il est familier à certains fans de Star Wars. Il a fait ses débuts dans la série animée Star Wars Rebels, qui se déroule chronologiquement avant les événements racontés dans le film ’77 Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir. Ces navires étaient commandés par plusieurs des méchants les plus dangereux qui se sont battus contre les personnages principaux de la série. Ils sont également apparus dans des bandes dessinées telles que Doctor Alpha et le jeu vidéo Star Wars: Battlefront II, toujours sous la direction d’un officier particulièrement diabolique et cruel.

Donc, nous savons déjà une chose ou deux: la mission de Moff Gideon n’est pas une attaque, mais en fait une structure stratégique. Ce qui signifie qu’il est le chef de file de ce qui est un projet à grande échelle qui est mené – et commande – du navire à toutes les bases actives. Ces croiseurs légers, qui sont emballés avec des armes de haute puissance et soutiennent de grands équipages et des zones d’amarrage considérables, sont des versions mises à jour du utilisé par l’armée de clones de la République pendant la guerre des clones.

Les navires, en outre, ont une symbologie profonde et une histoire curieuse, que les fans de la guerre des clones dans leurs différentes versions reconnaîtront immédiatement: leurs versions primitives en possession de la République, étaient souvent commandées par des Jedi, comme Obi-Wan Kenobi. . Mais pendant le règne de l’Empire, les nouveaux croiseurs légers de classe Arquitens étaient généralement chargés de patrouiller sur le bord extérieur. Voyez-vous l’importance maintenant? si c’est l’un de vos objectifs, cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le rôle de Moff Gideon dans The Mandalorianet il est plus que probable que le voyage du méchant à travers les endroits les plus inexplorés de la galaxie ne soit pas seulement à la recherche de l’enfant.

Comme vous vous en souvenez sûrement, lorsque Carson Teva a offert à Cara Dune un poste dans la Nouvelle République, il a parlé des problèmes qui se profilaient dans la Bordure Extérieure en raison de la présence de l’Empire, dans une allusion claire à la possibilité d’attaques à grande échelle sur le région indisciplinée et incontrôlable. En fait, dans presque tous les chapitres, il y a des références suggérant que la bordure extérieure s’inscrit dans les plans de l’Empire.

Que ce soit en raison de son emplacement, de l’incapacité de la République à exercer un contrôle sur un lieu qui pendant des éons a été considéré comme une zone troublée, ou parce que l’Empire a des plans spécifiques, il est clair que le navire de Gideon a un signification concrète pour l’avenir de l’histoire de Mando.

Bien sûr, les choses ne font qu’empirer: caché dans le vaisseau et sous le contrôle de Gideon, il y a une grande réunion de Dark Troopers, ce qui pourrait être la clé de la deuxième saison de The Mandalorian. De plus, Moff Gideon suit maintenant Mando, de sorte que le croiseur léger peut être plus proche du Razor Crest à un moment donné dans un proche avenir, que nous ne pouvons l’imaginer maintenant.

L’article Non, ce n’est pas par hasard que les commandes de Moff Gideon livrées dans «The Mandalorian» ont été publiées dans Hypertext.