il affirme par l’ancien chef de la sécurité spatiale israélienne, le professeur Haim Eshed, âgé de 87 ans, que les gouvernements israélien et américain ont communiqué avec une «fédération galactique» a fait beaucoup de bruit.

Ce n’est pas la première revendication du genre – des idées similaires circulent depuis des années. En 2011, l’ancien ministre canadien de la Défense, Paul Hellyer, a annoncé que nous recevions régulièrement des visites d’extraterrestres, tandis que l’ancien sous-secrétaire adjoint à la défense des États-Unis pour le renseignement Christopher Mellon et l’initié politique américain John Podesta ont tous deux exprimé leur conviction que des technologies non humaines existent sur Terre.

Ces hommes ont été au courant de

informations de défense classifiées et technologies militaires avancées; alors s’ils nous disent que les ET sont ici, nous devrions les croire, non?

Et bien non. Leurs affirmations sont de puissantes déclarations de foi, mais pas de fait. Après des années à parler avec des témoins d’OVNIS et des initiés du gouvernement, j’ai conclu que si les gens ont toujours eu des expériences inexplicables, la croyance que nous sommes visités par des extraterrestres technologiquement supérieurs n’est que cela – une croyance, façonnée par notre propre culture et expérience humaines.

Si Eshed disait que Dieu a créé la Terre en sept jours et que son fils avait des pouvoirs de super-héros, il ne ferait pas l’actualité – mais sa fédération galactique représente quelque chose d’incroyablement attrayant, ancien et futuriste, un puissant carrefour de connaissances d’initiés, de spéculation technologique et l’optimisme religieux.

Eshed et d’autres membres de cette nouvelle prêtrise peuvent absolument croire ce qu’ils disent, mais nous ne devrions pas nous sentir obligés de les croire.

La croyance colore même les perceptions les plus fines. Les fidèles de l’ET indiqueront des vidéos, des photographies et des études de cas comme preuves de leurs croyances, mais bien que superficiellement convaincantes, aucune d’elles ne représente la preuve de la visite d’ET. Le vaisseau spatial cuboïde métamorphosé d’une personne sera le ballon météorologique d’une autre – même si les deux personnes sont des pilotes de chasse au canon.

Au fur et à mesure que les nouveaux mouvements religieux disparaissent, la croyance en les visiteurs extraterrestres est assez sensée – nous devons respecter ses adhérents comme nous le faisons à ceux des autres religions. Et, lorsque les extraterrestres apparaissent enfin, nous ne devrions pas être surpris s’ils ont des idées assez éloignées.

Mark Pilkington est l’auteur de Mirage Men