PrĂ©parez un petit-dĂ©jeuner de champions avec cette recette de nopal aux Ɠufs, qui contient de nombreux nutriments et est riche en fibres.

Pour prĂ©parer cette recette de nopal avec Ɠuf, vous avez besoin des Ă©lĂ©ments suivants IngrĂ©dients:

4 Ɠufs

2 morceaux de nopales en laniĂšres

1 piment serrano haché

Sel au goût

Huile d’olive

Pour 2 portions

préparation

Dans un bol, ajoutez les 4 Ɠufs et battez-les trĂšs bien.Dans une poĂȘle Ă feu moyen, ajoutez l’huile d’olive et ajoutez les lamelles de nopales et laissez cuire 2 minutes. Ajoutez ensuite les dĂ©s de poivre serrano, salez au goĂ»t et enfin, les Ɠufs battus. MĂ©langez pour que tous les ingrĂ©dients soient combinĂ©s pendant la cuisson pendant 3 Ă 5 minutes. Le temps de cuisson dĂ©pend du degrĂ© d’humiditĂ© ou de sĂ©chage de l’Ɠuf que vous prĂ©fĂ©rez. Servir et accompagner de haricots frits, de tranches d’avocat et de tortillas de maĂŻs.

Le nopal est une source élevée de fibres et est connu pour ses grands avantages tels que la réduction du cholestérol, aide à détoxifier votre corps, abaisse la glycémie et est excellent pour la digestion, entre autres.

