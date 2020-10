Norah O’Donnell de CBS News prend la critique de certains critiques pour une question centrale dans son entretien avec la candidate à la vice-présidence Kamala Harris. L’interview a été présentée dans 60 Minutes dimanche soir et O’Donnell a demandé à Harris si elle avait “une perspective socialiste”. Harris a ri de la question, qui, selon les critiques, manquait complètement.

O’Donnell a déclaré que Harris est “considéré comme le sénateur le plus libéral des États-Unis” – ce qui est discutable, car Harris a noté que le titre venait du vice-président Mike Pence, probablement comme une tactique effrayante pour exciter les électeurs. O’Donnell a affirmé qu’il provenait d’un groupe non partisan appelé GovTrack, bien que cela soulève toujours la question de savoir pourquoi des sénateurs comme Bernie Sanders ont été ignorés. Quoi qu’il en soit, O’Donnell a noté que Harris a soutenu le Green New Deal, Medicare for All et la légalisation de la marijuana au niveau fédéral.

Kamala Harris a demandé par 60 Minutes si ses positions étaient socialistes / progressistes et sa réponse est un rire gênant et nerveux … pic.twitter.com/ZcxYGEDf5Y – Steve Cortes (@CortesSteve) 26 octobre 2020

“Joe Biden ne soutient pas ces choses, alors allez-vous intégrer les politiques, ces politiques progressistes que vous avez soutenues en tant que sénateur, dans une administration Biden?” elle a demandé.

“Ce que je vais faire, et c’est ce que Joe veut que je fasse, je partagerai toujours avec lui mon expérience vécue en ce qui concerne tout problème auquel nous sommes confrontés”, a répliqué Harris. “J’ai promis à Joe que je lui donnerai cette perspective et que je serai toujours honnête avec lui.”

“Et est-ce une perspective socialiste ou progressiste?” A demandé O’Donnell. À ce moment-là, Harris a éclaté de rire, revenant à son propos sur la politique identitaire. Elle a déclaré: «Non, c’est le point de vue d’une femme qui a grandi avec un enfant noir en Amérique, qui était également procureur, qui a également une mère qui est arrivée ici à l’âge de 19 ans en provenance d’Inde, qui aime aussi le hip hop. “

Les arguments selon lesquels Harris est un «socialiste» d’une manière significative ont frustré les gens aux deux extrémités du spectre politique, car la campagne Trump a essayé d’utiliser l’étiquette pour énerver les électeurs conservateurs pour qui le «socialisme» a une connotation négative. d’un autre côté, les démocrates et les électeurs de gauche estiment que Harris et Biden ne sont pas assez «socialistes» comparés à des candidats comme Sanders ou Elizabeth Warren.

Dans l’ensemble, les téléspectateurs se sont demandé ce que O’Donnell essayait d’accomplir avec cette question de socialisme, et pourquoi elle avait interrompu le point de Harris pour le poser. Voici un aperçu de la descente de Twitter sur O’Donnell.

Ignorer la race

La question de cet intervieweur équivaut à ce que les gens disent «Je ne vois pas de couleur». En tant que personne de couleur, vous devez en rire et aider les autres à comprendre que NOS expériences vécues en tant que personne de couleur sont ce dont vous avez besoin pour voir, entendre et comprendre si vous voulez vraiment être un allié! https://t.co/8cggfhwHfU – Karamo (@Karamo) 27 octobre 2020

De nombreux téléspectateurs pensaient qu’O’Donnell essayait d’éviter une discussion sur la race et les antécédents culturels afin de rester sur le sujet brûlant du «socialisme». Ils sympathisaient avec Harris pour sa réaction apparemment nerveuse à cette question.

«Cadrage GOP»

J’ai également été frappé par la fréquence à laquelle ses questions à Biden et Harris commençaient par «Trump dit bla bla bla à votre sujet. Est-ce vrai?” C’était une excellente observation sur votre point. – Angela Hay (@ AngelaHay16) 27 octobre 2020

La meilleure façon de formuler la question serait de dire «les républicains à leur convention et disent encore à ce jour. . . ‘. – Bob Sacamano (@bob_saccamanno) 26 octobre 2020

Beaucoup ont également critiqué O’Donnell pour avoir posé des questions à travers les points de discussion républicains, ici et ailleurs tout au long de l’interview. Ils ont noté que le président Donald Trump avait souvent été surpris en train de mentir au cours des quatre dernières années, donc traiter ses affirmations sur Harris ou Biden avec une quelconque légitimité est au mieux trompeur.

Pas si mal

Parce que le droit le fait avec le communisme. On suppose juste que la promotion des programmes sociaux mènera à Cuba de Castro. – Obi Dox Kenobi (@obibluraven) 26 octobre 2020

Certains ont critiqué O’Donnell et Harris pour avoir traité l’idée du socialisme comme «risible». Beaucoup ont souligné les programmes sociaux gouvernementaux qui ont aidé les États-Unis au cours du siècle dernier, et ceux qui ont prospéré dans d’autres parties du monde.

Les électeurs

2 / Deuxièmement, si Harris est vraiment «le membre le plus libéral du Sénat», cela reflète à quel point le Sénat est complètement déconnecté de l’électorat démocrate au sens large. J’ai voté avec enthousiasme pour Biden / Harris mais ni ne représente mes valeurs ni mes préférences politiques. – Brianna Wu (@BriannaWu) 26 octobre 2020

De même, les Américains politiquement engagés qui soutiennent les programmes sociaux et les politiques progressistes ont déclaré qu’O’Donnell était loin en retard sur cette question et qu’elle menaçait de brouiller sa couverture et sa compréhension de l’élection.

Record

Fondamentalement, elle était contre Medicare4All lorsqu’elle était candidate à la présidence. quand les candidats progressistes étaient en tête, elle est passée à le soutenir, maintenant elle est avec Biden, elle en rit … tout cela en moins d’un an. Poubelle absolue d’une personne. https://t.co/MdqJUCGR1i – Paulo (@StarForgedApe) 27 octobre 2020

Certains ont soutenu que la question d’O’Donnell aurait été meilleure si elle avait ciblé l’histoire chargée de Harris avec des politiques progressistes. Ils se sont inquiétés de la fréquence à laquelle la position de Harris a changé en peu de temps, et non de la position la plus extrême dans laquelle elle a atterri pendant cette période.

Hors de son élément

Exactement!!!!! Lol 😆 Norah est basique et Kamala ne l’est pas. Ce fut un moment de prise de conscience que Norah est hors de son élément. – 𝗗𝗼𝗻’𝘁 𝗕𝗼𝗼, 𝗩𝗼𝘁𝗲! 🇺🇲 🌊 (@ mariehc22) 26 octobre 2020

Beaucoup ont sympathisé avec le rire de Harris basé sur le virage gênant dans les questions d’O’Donnell. Ils pensaient qu’O’Donnell semblait trop désireux de rester sur un sujet qui, selon eux, avait été traité de manière adéquate.

Offensé

Plus je réfléchis à cette question de @KamalaHarris plus je suis offensé par le comportement et le ton de @ NorahODonnell https://t.co/5Msr7ywgEl – dina b (@d_rosekarb) 27 octobre 2020

Enfin, même en supposant qu’O’Donnell avait l’intention de rester sur le sujet du socialisme, certains ont soutenu que sa manœuvre de la conversation dans ce cas franchissait une ligne en étant offensante.

