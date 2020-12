N

ormal People était la série la plus populaire de BBC iPlayer en 2020 après avoir été diffusée plus de 62 millions de fois.

L’adaptation télévisée du roman de Sally Rooney s’est avérée plus populaire sur la plate-forme que d’autres programmes de premier plan tels que Killing Eve, MasterChef et The Split.

Il y a eu un total de 5,3 milliards de flux sur tout le contenu sur iPlayer cette année, ce qui représente une augmentation de 33% par rapport à la même période l’année dernière et est un nouveau record pour la BBC.

Killing Eve était le deuxième programme le plus regardé et a été diffusé en continu 39 344 000 fois.

(

Jodie Comer et Sandra Oh – les stars de Killing Eve

/ PA)

Le programme de cuisine MasterChef s’est classé troisième avec 22 206 000, suivi du drame juridique The Split avec 18 939 000.

L’épisode le plus populaire d’un programme sur iPlayer a été le premier épisode de la série 3 de Killing Eve, qui a été diffusé 7 398 000 fois.

Le premier épisode de Normal People a été diffusé à 6 378 000 reprises.

Le drame se concentre sur la relation récurrente entre les adolescentes irlandaises Marianne et Connell, de leurs jours d’école à l’université.

Dan McGolpin, contrôleur de BBC iPlayer, a déclaré: «Ce fut une année difficile pour beaucoup d’entre nous, mais à travers deux verrouillages nationaux et de nombreux mois difficiles, BBC iPlayer a été là pour nous divertir et être bien informés où que vous soyez au Royaume-Uni. cinq milliards de demandes pour la première fois.

«C’est agréable de voir l’adaptation sensationnelle de Normal People de Sally Rooney occuper la première place en tant que plus grande série de l’année et il y a eu d’autres séries dramatiques parmi les plus populaires, telles que I May Destroy You de Michaela Coel, The Nest et The Secrets She Keeps dit aussi des retours extrêmement populaires comme Killing Eve et The Split. “