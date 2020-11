Les acteurs Diane Kruger et Norman Reedus ont partagé un regard rare sur leur fille, qui a récemment célébré son deuxième anniversaire. Dans la nouvelle vidéo, Kruger a partagé une scène de leur Thanksgiving, avec leur fille récitant ses ABC. Comme pour les regards passés sur leur vie de famille, Kruger et Reedus n’ont pas révélé le visage de leur fille, car elle tournait le dos à la caméra. Le couple n’a également jamais révélé publiquement le nom de leur fille.

Dans la vidéo, Reedus a aidé leur fille à parcourir ses ABC. “Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je suis reconnaissant et reconnaissant, mes amis, mes collègues … cette année, je suis reconnaissant d’être en bonne santé et avec ma petite famille … Même si je ne peux m’empêcher de penser à tant de choses des gens qui ont perdu le leur cette année », a écrit la star du National Treasure, 44 ans, dans la légende. “Puisse ce jour nous rappeler ce que nous avons et ce que nous devons chérir.”

Reedus a commenté la vidéo, ajoutant simplement quatre émojis de cœur. D’autres stars ont également commenté. “La famille la plus mignonne !!!” Hilarie Burton, dont le mari Jeffrey Dean Morgan joue dans The Walking Dead avec Reedus, a écrit. “Omg, elle est si grande maintenant !!! Joyeux Thanksgiving à toi et à la famille !!!” la styliste de célébrités Michaela Erlanger a écrit. “Mon cœur vient d’exploser, c’est la chose la plus mignonne qui ait jamais existé !! Joyeux Thanksgiving”, a écrit un fan.

Leur fille est le premier enfant de Kruger et le deuxième de Reedus. L’acteur, 51 ans, et le mannequin Helena Christensen sont les parents du fils Mingus Reedus, 21 ans. Chaque fois que Reedus et Kruger partagent des photos de leur fille, ils s’assurent d’obscurcir son visage pour protéger sa vie privée. Vendredi, Reedus a partagé une photo de leur fille à la maison avec une personne non identifiée portant un masque de panda. La deuxième photo du message montrait leur fille portant le masque elle-même. Reedus a également partagé une photo avec elle le 13 novembre, mais elle portait un masque facial et ses cheveux obscurcissaient ses yeux. À l’Halloween, Kruger a publié une photo de leur fille et Reedus habillés pour les vacances, avec un cœur noir recouvrant le visage de sa petite fille.

Kruger et Reedus se sont rencontrés lorsqu’ils travaillaient sur le film indépendant Sky de 2015, qui mettait également en vedette son ex, Joshua Jackson, dans un rôle de soutien. En 2018, une source a déclaré à E! News le couple “se complète très bien”. La source a expliqué: “Norman est très libre, détendu et amusant. Diane est beaucoup plus analytique et réfléchie. Ils sont très bons l’un pour l’autre et sont vraiment heureux. Norman est vraiment une très bonne personne et il travaille très dur. . “