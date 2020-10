Kanye West se fait un week-end emmener sa fille à Londres – ce qui prouve que sa petite fille prend après ses pops … à savoir, qu’elle éprouve parfois une glissade de langue.

Ye et Nord sont de l’autre côté de l’étang en ce moment, où ils font un peu de ceci et un peu de cela. Vendredi, ils ont assisté KimLancement de SKIMS – sans maman ours – et samedi … ils participaient à un défilé de mode en ville et prenaient une bouchée entre les deux.

C’est là que North a fait savoir aux paparazzi ce qu’elle ressentait à l’idée de les traquer – peu de temps après avoir déjeuné dans un endroit chic à sushi, elle a flashé sa langue sur un photographe prenant des photos de l’autre côté de la rue. Papa a vu l’acte et a couvert sa bouche avec sa main.

Cela a fait un doux moment père-fille – ce qui est formidable à voir étant donné que Ye a connu une saison présidentielle un peu difficile ces derniers mois. Malgré cela, il n’a pas perdu de vue l’objectif final le mois prochain … en fait, lui et NW se balançaient tous les deux. Équipement “Votez Kanye” pendant qu’ils étaient là-bas en train de frapper la ville. Donc, clairement … son cœur est toujours dans cette course.

Le temps nous dira si les électeurs sont avec lui … mais en attendant, au moins, il a sa propre chair et son sang fermement dans son coin. Tongue out et tout 😝