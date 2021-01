Ranger une chambre d’enfance

Katie Strick

Vous pensez que 2021 a mal commencé?

Eh bien, d’après mon journal retrouvé, 2001 a également été assez difficile.

Rebecca Comer n’arrêtait pas de me tirer les cheveux (“comme d’habitude”), ma mère ne voulait toujours pas me laisser acheter un bikini (“c’est un cauchemar”), et mon père a insisté pour nous conduire à l’école sur un méga-vélo pour cinq personnes. J’avais fait pour toute la famille.

Qu’est-ce qui a découvert ce joyau? La perspective de retourner dans ma chambre d’enfance pour un autre verrouillage a conduit à un désencombrement à l’échelle industrielle et, de manière plus inattendue, c’est devenu mon activité pandémique préférée.

Le seul inconvénient? Le désencombrement ne va pas si bien – je ne peux pas me résoudre à jeter quoi que ce soit.

Crocheter une couverture

Katie Rosseinsky

Dans l’accalmie estivale entre les verrouillages, ma mère m’a appris à crocheter – août était le bon moment pour commencer à faire une couverture, a-t-elle dit, car à mesure qu’elle grandissait, elle me garderait au chaud tout au long de l’automne et de l’hiver pendant que j’étais assise à coudre.

Je m’attendais à traverser quelques rangées colorées avant de la placer en haut de ma garde-robe.

Mais alors que les restrictions ont commencé à réapparaître et que ma vie sociale provisoire a de nouveau disparu, je suis devenu … accro (désolé) par cette activité analogique apaisante.

Le défilement funeste est impossible lorsque vous comptez des points.

Découvrez votre Nigelle intérieure

Suzannah Ramsdale

Au début de 2020, j’utilisais encore allègrement les assiettes blanches unies et l’ensemble de casseroles économiques que j’ai (ma mère) achetées à IKEA avant la semaine des freshers il y a environ 200 ans.

Mais préparer le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner tous les jours m’a amené à regarder ma cuisine avec des yeux frais et j’ai été consterné.

Depuis, je suis allé sur une cintreuse John Lewis.

Le premier était un nouveau jeu de couteaux si tranchant que je me suis retrouvé chez A&E. Mon prochain achat était un ensemble légèrement plus sûr de planches à découper Joseph Joseph. Puis un presse-citron (pour remplacer mon appareil préféré – mes mains) et enfin le Saint Graal: une cocotte Le Creuset. Appelez-moi juste Suzella.

Une nouvelle couche de peinture

Nancy Durrant

Un salon pêche et un couloir menthe pâle.

Comment ai-je passé trois ans à ignorer cette vile combinaison dans un appartement de 400 pieds carrés?

Des mois à regarder les mêmes murs en lock-out ont mis fin à mon acceptation apathique et le tout premier jour où c’est devenu possible, est venue une excellente décoratrice (je suis tout au sujet des emplois pour les filles) pour transformer ma petite maison.

Mon salon est maintenant d’un gris pâle reposant (un match, pour une fraction du prix, à Farrow & Ball’s Dimpse), tandis que le petit couloir est un manoir gris dramatique avec des boiseries blanches.

Nouvel An, nouveau flatpack

Beurre de Susannah

En l’absence de fêtes en lock-out, j’ai décidé que le réveillon du Nouvel An était le moment idéal pour faire du bricolage.

Alors mon copain et moi avons fait un pèlerinage à Greenwich Ikea pour des étagères et une commode à monter soi-même.

«Mettre en place des étagères est un jeu d’enfant», me vantai-je, percer dans une main, Martini dans l’autre. Nous en avons tenté trois et un seul reste en place. Je blâme nos murs minces. La commode en revanche est magnifique.

Je me suis réveillé le 1er janvier et j’ai ressenti un énorme sentiment d’accomplissement, ce qui est plus que ce que je peux dire pour la plupart des jours de nouvel an.

Un sanctuaire pour les vacances

Radhika Aligh

Des foulards en soie japonais encadrés, des masques en bois de Madagascar, des drapeaux tibétains, une affiche soviétique d’Estonie et des peintures maasaï de Tanzanie font partie des nombreux objets artisanaux et objets que j’ai collectionnés au cours de 20 ans de voyage.

Le manque de temps faisait que ces achats languissaient dans une armoire.

Mais le verrouillage le plus sombre à ce jour me fait accrocher mes trésors.

Maintenant, je me promène en me remémorant les vacances tout en cherchant des endroits à combler lorsque nous pourrons reprendre la route.

Une mise à niveau du mur

Meghann Murdock

Le premier verrouillage a apporté avec lui une explosion d’énergie et une envie de peindre mon petit espace de vie / cuisine / bureau.

Une obsession de bougie apparemment malsaine signifiait que le premier jour était passé à étaler de la crasse mystérieuse sur des murs auparavant blancs.

Mon partenaire détourna les yeux car je suggérai qu’ils avaient peut-être mieux l’air avant.

La troisième couche de peinture s’est avérée être le charme.

Lockdown 2 a apporté de grands plans de mur de galerie. Un kit de suspension de tableau Command garantira que les nouveaux murs précieux ne résisteront pas autant qu’une égratignure

Tapisserie

David Ellis

J’en veux ouvertement à ceux qui ont économisé de l’argent pendant ces verrouillages.

N’ayant rien d’autre à regarder, ma copine a décidé qu’il était temps de s’attaquer au canapé.

Pendant trop longtemps, nous nous sommes assis sur un ancien numéro marron que j’avais surnommé l’étron du décor.

Le faire rembourrer donnait l’impression de saigner de l’argent, mais quand il est arrivé, cela a considérablement égayé la pièce – et nos esprits – considérablement.

«Vous avez remarqué quelque chose de différent? nous avons demandé au premier invité que nous avions un verrouillage de poste. “Vous avez fait quelque chose …” fut la réponse déconcertée “… avec vos cheveux?”

Huiler votre bois

Prudence Ivey

Jusqu’à l’année dernière, je ne m’étais encore jamais assez ennuyé pour traiter ma sélection de très beaux ustensiles de cuisine en bois avec le soin dont ils ont besoin.

Mais le moment est finalement venu. J’ai huilé mes cuillères. Et quelques bols à grignoter. Et un agitateur de bouillie (oui, vraiment).

J’ai poncé, j’ai appliqué de l’huile danoise pour faire tremper pendant la nuit, j’ai poncé à nouveau, j’ai ajouté plus d’huile – C’était extrêmement satisfaisant.

Et, quel hasard, il est temps de leur donner un nouveau manteau, juste à temps pour Lockdown 3.