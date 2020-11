L

ockdown: Le retour est bel et bien sur nous. Cela va être difficile dans quelques semaines, mais il y a de bonnes nouvelles: il y a plein de nouveaux albums et podcasts qui ne demandent qu’à être plongés.

Voici notre sélection des qualités audio que vous devez connaître.

Kylie Minogue – Disco

Comme la plupart d’entre nous, sur son dernier album Disco, Kylie Minogue a l’air de se sentir nostalgique de moments plus heureux, mais au lieu de lancer une autre collection de grands succès (elle l’a fait l’année dernière), elle a proposé un nouvel album infiniment optimiste et emballé. avec une chaleur rétro. Quiconque fournit un plaisir simple en ce moment – quelque chose que Disco fait si bien – offre une ressource vitale.

Petit mélange – Confettis

Little Mix se prépare à rattraper le temps perdu l’année prochaine, avec une énorme tournée en préparation – dont deux dates à l’O2 de Londres. Leur dernier album, Confetti, ne fera rien pour nuire à leur statut de l’un des plus grands groupes du pays. Il est absolument plein à craquer de pop bops, avec un point culminant particulier qui se démarque comme le synthy Eighties heartacher, Break Up Song.

Dutchavelli – Néerlandais du 5

2020 a été une année importante pour Dutchavelli. Avec un prix évalué pour la percée de l’année et une série de singles gigantesques accumulant des millions de flux, le rappeur de Clapton capitalise sur tout cela avec cette première mixtape – le titre est une référence à son code postal natif, E5. Cela prouve juste pourquoi il est si excité, avec des rappeurs menaçants et des collabs savoureux, de M1llionz à Ray BLK.

Tiña – Musique pour la santé mentale positive

Le premier album complet de l’histoire du label Speedy Wunderground, qui n’est jamais pas génial, est une gracieuseté de Tiña, le dernier groupe de guitares à susciter le battage médiatique dans la scène animée du sud de Londres. Leur premier album mêle psych-pop et country avec un malaise plus lâche, chevauchant les ondulations de divers pics et creux psychologiques sans manquer d’humour noir.

Clara Amfo – Cette ville

La deuxième saison de l’excellent podcast de Clara Amfo – qui célèbre Londres et certains de ses meilleurs habitants – est de retour. Le premier épisode met en vedette l’ancien footballeur anglais et d’Arsenal Alex Scott, qui couvre tout, de jouer pour les Gunners à la haine des médias sociaux et d’aller à l’école avec Dizzee Rascal. Parmi les futurs invités figurent Munya Chawana, Reni Eddo-Lodge et DJ Fat Tony.

Flo ambiante

(Tante Flo)

Nous avons tous cherché des moyens d’échapper à la folie ces derniers mois, et cette nouvelle station de radio en ligne ouverte 24h / 24 est un excellent moyen de le faire. Il a été mis en place par Brian d’Souza AKA le DJ Auntie Flo, promettant un flux sans fin de musique ambiante apaisante pour apaiser les esprits épuisés. Certains sélecteurs astucieux sont impliqués dans le choix de la musique, notamment Shanti Celeste, Optimo et Sarathy Korwar.