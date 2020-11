UNE

autre week-end de verrouillage, une autre raison de rester à l’intérieur et de rattraper toute la merveilleuse nouvelle musique qui vient de sortir.

Ce sont les albums et les singles qui peupleront notre playlist pour les prochains jours, d’une mixtape de débuts tueur à une collection extraordinaire de musiques de films.

Après une période de troubles, il semblait que nous ne pourrions jamais obtenir un autre album d’AC / DC. Mais le voici, et la liste de contrôle est prête à être cochée: le puissant hurlement de Brian Johnson, les notes d’ouragan volant de la guitare principale d’Angus Young, porteur d’uniforme scolaire de 65 ans, et des paroles qui couvrent le vocabulaire du rock lourd dans son intégralité, du feu et des explosions aux femmes sauvages et à l’alcool.

Pa Salieu – Envoyez-les à Coventry

Y a-t-il actuellement quelqu’un de plus frais sur la scène rap britannique que Pa Salieu? Vous auriez du mal à argumenter contre cela sur la force de cette première mixtape incroyablement brillante. Send Them to Coventry a des pierres de touche familières, mais le joueur de 22 ans se déplace dans l’espace trouble entre les frontières. Avec une créativité comme celle de Salieu, le ciel est la limite.

Quand allons-nous enfin entendre le nouvel album de Billie Eilish? Toujours aucune idée, mais au son de ce nouveau single, ça devrait valoir la peine d’attendre. C’est une tranche de pop minimaliste, avec ces voix à moitié murmurées portées par des vagues de basse pétillantes.

Brian Eno – Musique de film1976-2020

Cette collection de musique de Brian Eno écrite pour le cinéma et la télévision va de Trainspotting à Dune de David Lynch, mais tout fonctionne bien ensemble comme un album distinct. Il est fascinant d’entendre comment la brillance ambiante d’Eno s’est manifestée sous ces différentes formes.

Oneohtrix Point Never – Perdu mais jamais seul

Le producteur expérimental s’est rapproché du grand public, marquant les films des Safdie Brothers Good Time et Uncut Gems. Les cinéastes rendent la pareille en dirigeant la vidéo sur cette version glitchy et spacieuse du soft rock des années 80.

Le rappeur du sud de Londres Loyle Carner a fait équipe avec son «héros musical» Madlib pour ce morceau, et le producteur a proposé un classique d’un beat. L’échantillon de soul a mis deux ans à être effacé, mais cela en vaut la peine – des cuivres audacieux et une ligne de basse noueuse qui sonnent comme s’ils avaient été extraits des années 90.

Davido a consolidé son statut de star mondiale avec la sortie de A Good Time l’année dernière, et maintenant il essaie de faire mieux avec A Better Time. Le coup d’envoi avec les joyeux cuivres de FEM – qui a été refondu en hymne de protestation lors des manifestations #EndSars au Nigéria – c’est une sortie extrêmement vivante, mettant en vedette Nas et Nicki Minaj.