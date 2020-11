je

Votre playlist a-t-elle besoin d’un rafraîchissement? Nous avons quelques suggestions.

D’une version orchestrale de l’un des meilleurs albums de 2020 à un mélange de jazz-rencontre-grime, voici ce que nous écouterons ce week-end.

Megan Thee Stallion – Bonne nouvelle

Sur son premier album, la star du rap américain Megan Thee Stallion offre des sens uniques, des images graphiques et une confiance en soi à toute épreuve. Son son est clair: des rythmes nets qui font écho au premier hip-hop, avec une livraison vocale claire et rapide qui est loin du style de chanson à réglage automatique de tant de rappeurs d’aujourd’hui.

Ezra Collective, Jme, Swindle – Quête de la pièce II

En 2019, lors de leur concert au Roundhouse, les mixeurs de genre jazzy Ezra Collective ont été rejoints sur scène par le héros de la grime Jme pour une performance impromptue. Un an plus tard, cette collaboration a finalement abouti à cela, un remaniement étincelant de la piste Quest For Coin, avec des barres généralement acérées de Jme et de la production par Swindle.

Phoebe Bridgers – Copycat Killer

Comment rendre un album vraiment triste encore plus triste? Remplacez l’instrumentation par des cordes lugubres, voilà comment. Cet EP contient quatre morceaux réinventés de l’excellent album de Phoebe Bridgers, Punisher, conservant les voix originales mais perdant les guitares et la batterie au lieu d’une belle orchestration. Cela fonctionne incroyablement bien.

RAYE – Chansons tristes euphoriques

Une version appropriée de Ronseal, celle-ci. Euphoric Sad Songs, une nouvelle collection de neuf titres de l’artiste du sud de Londres RAYE, vous fera pleurer danser de la meilleure façon possible. C’est plein de gros rythmes prêts pour le club, de synthés déchirants et de paroles désespérées – c’est une bande-son parfaite pour un boogie lockdown, en gros.

Biig Piig – Se sent bien

Vous manquez de sortir et de l’avoir grand? Tout comme Biig Piig. L’artiste de 22 ans, de son vrai nom Jessica Smith, a connu une bonne année en termes de développement de son profil avec une série de célibataires à la mode, mais manque toujours «le sentiment de lâcher prise et d’être entourée de gens en sueur», dit-elle. Cette chanson est une ode à cela – et la ligne de basse du chœur vous fera vraiment démanger pour le dancefloor.

The Cribs – Night Network

Fraîchement sortis d’années de querelles dans l’industrie qui menaçaient de forcer le groupe à le quitter, les héros indépendants The Cribs sont de retour avec leur huitième album studio. C’est le son d’un groupe libéré, avec beaucoup de leurs marques de fabrique familières – de gros riffs flous avec une honnêteté DIY – mais il y a suffisamment d’expérimentation pour prouver que c’est un groupe encore avec quelque chose de frais à dire.