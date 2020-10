T

Les horloges sont revenues, le temps est sombre – c’est la saison parfaite pour hiberner devant la télévision ou passer une nuit au cinéma.

Voici les films et émissions de télévision sur notre radar culturel cette semaine…

La version de quarante ans

Le premier film de Radha Blank à plusieurs tirets, récemment sorti sur Netflix, devrait susciter beaucoup plus d’amour. Tourné sur un film noir et blanc 35 mm, Blank joue le rôle d’une dramaturge talentueuse qui se rend compte qu’elle n’est acceptée par l’établissement du théâtre blanc que si elle les laisse coopter ses créations. Dans un sursaut de frustration, elle devient plutôt rappeuse. Ecrit, réalisé et produit par Blank, il annonce l’arrivée d’une nouvelle voix incontournable.

(

L’exploration du vieillissement et de la perte de Relic restera avec vous

/ Jackson Finter)

Cette nouvelle version du conte classique de la maison hantée de la réalisatrice pour la première fois Natalie Erika James est une classe de maître dans la création de tension. Emily Mortimer joue le rôle d’une femme ramenée dans sa maison familiale lorsque sa mère âgée disparaît. Les notes qu’elle a laissées dans la maison sont-elles une preuve supplémentaire de son déclin dans la démence ou une preuve de quelque chose de plus sinistre? Il y a beaucoup de peur du saut, mais c’est l’exploration de James sur le vieillissement et la perte qui restera vraiment avec vous.

Ce que la Constitution signifie pour moi

(

Tu aimeras être dans la pièce où ça se passe

)

Vous surmonterez bientôt toutes les réserves sur le fait de regarder le théâtre sur un écran (pourquoi tout le monde crie-t-il si fort?) Lorsque vous regardez cet enregistrement superbement capturé du récent succès de Heidi Schreck à Broadway. En 100 minutes, elle explore comment elle est tombée amoureuse de la constitution américaine, d’une manière captivante, personnelle et audacieuse. Vous souhaiteriez être dans la pièce.

Streaming sur Amazon Prime Video

En juin, Nick Cave s’est assis devant un piano au milieu d’un West Hall désert de l’Alexandra Palace et a joué dans un décor d’une beauté envoûtante et couvrant toute sa carrière. Il a été diffusé en ligne en tant qu’événement unique en juillet, et maintenant il est projeté dans les cinémas pour une nuit seulement le 5 novembre. Le film a été superbement tourné, capturant toute l’intensité sombre de Cave – quelque chose qui ne sera amplifié que sur grand écran. .

Le peintre et le voleur

Lorsque l’artiste tchèque Barbora Kysilkova s’est fait voler deux de ses peintures les plus importantes dans une galerie d’Oslo, elle a eu une réaction surprenante: elle a retrouvé l’un des voleurs et s’est liée d’amitié avec lui. Ce documentaire souvent époustouflant du réalisateur Benjamin Lee est plein de tensions fascinantes découlant de sa décision de choisir l’empathie plutôt que la colère.

(Document PR)

Mogul Mowgli est l’un des films les plus drôles, les plus sombres et les plus intelligents de l’année, ce qui est une excellente nouvelle pour tous ceux qui aiment Riz Ahmed. Que vous aimiez sa musique (c’est un fabuleux rappeur dans la vraie vie) ou son jeu d’acteur, ce film ressemble à un résumé, ainsi qu’à un démontage astucieux, de tout ce qui s’est passé avant.

(

Elisabeth Moss est magnifique dans le dernier effort de Josephine Decker

/ Néon)

Elisabeth Moss est effrayante, absurde et tout à fait magnifique dans ce biopic alternatif sur l’écrivain d’horreur américain Shirley Jackson, qui possède également de brillantes performances de soutien de Michael Stuhlbarg (en tant que son mari philandrin Stanley) et d’Odessa Young (en tant que Rose, une jeune mariée enceinte qui emménage dans la maison du couple et commence à fasciner Jackson).

L’adaptation ensoleillée de François Ozon du roman d’Aidan Chambers de 1982 Dance on My Grave est, dit le réalisateur, le film qu’il aurait aimé voir à l’âge de 17 ans. L’histoire de deux adolescents et de leur intense aventure estivale vacille de temps en temps. marche la frontière entre la tragédie et l’espoir mais Ozon capture parfaitement la férocité et le déséquilibre cruel du jeune amour, et les deux performances centrales sont sans faille.

Le scénario de cette coproduction entre Sony Pictures et Pear Studio de Chine commence un peu à plat (ce n’est pas Pixar) mais les choses s’améliorent lorsque notre héroïne en deuil, la jeune Feifei, construit et lance une fusée pour visiter la déesse de la lune, qui est essentiellement un fou pop intergalactique. Les chansons s’améliorent aussi. C’est aussi un peu une lettre d’amour à la cuisine chinoise, qui est juste dans notre rue.

Ce documentaire attachant vous transporte dans une époque plus simple, lorsque votre plus grand malheur était de sacrifier des week-ends interminables à des enterrements de vie de jeune fille et de garçon de taille exceptionnelle. Disponible en streaming sur iPlayer, il vous emmène à l’intérieur du Shankly Hotel à Liverpool, une brillante institution Scouse proposant des chambres de 24 personnes décorées à la mode – l’une ressemble à l’ensemble de Jungle Run, l’autre a un bassin profond qui milieu. C’est un carnage absolu, mais le personnel adorable et les récits d’invités réconfortants en font un confort parfait.

Antonia Campbell-Smith et Johnny Flynn brillent dans ce thriller étrange. Cordélia, une semi-recluse timide qui est hantée par la culpabilité du survivant d’un traumatisme passé, s’emmêle avec son voisin à l’étage, Frank. Les deux personnages sont profondément dessinés – malgré son anxiété, Cordélia est une timide bavarde, tandis que la façade amicale de Frank voile quelque chose de plus sombre. Bientôt, la réalité et les hallucinations se combinent, nous gardant dans le doute jusqu’à la fin.