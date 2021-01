Simon Collings était aux Emirats pour diriger le règne sur les joueurs d’Arteta …

Pas souvent appelé à l’action, mais quand il était, l’Allemand était fort. A fait un arrêt brillant en première mi-temps pour refuser Christian Benteke.

Solide en défense, mais à l’avenir, il n’était pas à son meilleur. A pris une chance littéralement du pied de Lacazette en première période.

Un autre match décent de l’arrière central, qui a été l’un des joueurs les plus cohérents et les plus fiables d’Arsenal cette saison.

A conservé sa place en l’absence de Pablo Mari et a fait un travail décent. Benteke a assez bien traité et a toujours été bien en possession.

J’ai eu du mal à démarrer en première période et à reproduire ce que Kieran Tierney propose sur la gauche. Décollé juste après l’heure.

A eu un excellent match au milieu de terrain. Les passes étaient bonnes et dominaient les procédures pour de grandes parties. Malchanceux d’être remplacé.

Granit Xhaka 8 | Homme d’étoiles

L’un des meilleurs matchs de l’international suisse ces derniers mois. J’ai fait un certain nombre de tacles et de blocages cruciaux lors du suivi.

Un jeu calme selon les normes élevées du joueur de 19 ans. A commencé sur l’aile droite mais est allé à l’arrière gauche lorsque Maitland-Niles est parti. Solide dans les deux rôles.

A travaillé dur et bien pressé, mais a eu du mal à influencer le jeu dans un sens offensif. Un de ses matchs les plus calmes depuis son arrivée dans l’équipe.

Pierre-Emerick Aubameyang 6

Le rythme de travail était excellent et est descendu plusieurs fois sur la gauche. Ressemblait plus à son ancien moi et a sauté Joel Ward à plusieurs reprises.

A été en forme ces derniers temps, mais a lutté ce soir contre une défense obstinée de Crystal Palace. N’a pas eu beaucoup de chances de faire sa marque.

Nicolas Pepe (Maitland-Niles 65 ‘) 6

J’ai eu du mal à avoir un impact en venant.

Thomas Partey (Ceballos 69 ‘) 6

J’ai essayé de se rendre occupé en arrivant en brisant les attaques. Un retour à l’action tranquille suite à sa blessure.

Eddie Nketiah (Lacazette 80 ‘) N / A

Sous-marins non utilisés: Runarsson, Gabriel, Cedric, Chambers, Willock, Willian.